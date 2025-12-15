Oulun perjantairaveihin ilmoittamisaikaa jatkettiin maanantaina kello 12:een
Perjantaina Suomen Toto5-kierros on tarkoitus ajaa Oulun Äimärautiolla. Ravien ilmoittamisajan piti alun perin päättyä maanantaina kello yhdeksän, mutta vähäisen osallistujamäärän takia ravien ilmoittamisaikaa jatkettiin kello kahteentoista asti.
”Lämminveristen jaettavaan sarjaan kaivattaisiin ainakin kolmeakymmentä ilmoitettua hevosta, mielellään neljääkymmentä. Silloin jaettavasta sarjasta tulisi kasaan kolme järkevää lähtöä”, Oulun raviradan toimistolta Nelli Lindholm vastaa.
Maanantaina vaille kymmenen jaettavaan sarjaan on ilmoitettu 22 hevosta. Ravien muihin sarjoihin ilmoitettuja hevosia on toistaiseksi 41 osallistujan verran.
”En tiedä onko vähäiseen ilmoittamismäärään syynä viime aikojen haastavat kelit, vai onko hevosia jo rokotustauolla. Toivotaan kuitenkin muutamia hevosia vielä ilmoitettavan raveihin, että saadaan perjantaiksi järkevät lähdöt kasaan”, Lindholm sanoo.