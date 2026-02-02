Oulun ravien siirto torstaille sai aikaan päällekkäisyyden Bodenin kanssa

Oulun maanantaiset euronelkku-ravit päädyttiin kovan pakkasen vuoksi siirtämään torstaille, joka on vuoden alusta alkaen toiminut kotimaassa viikon ravittomana päivänä. Muutamille kilpailijoille siirto kuitenkin osaltaan mutkistaa tilannetta siinä mielessä, että torstaina kilpaillaan myös Pohjois-Ruotsissa Bodenissa.”Katsoimme, että Oulussa on kolme valmentajaa ja saman verran ohjastajia, joiden on tarkoitus kilpailla molemmilla radoilla. Näiden valmentajien hevosille annetaankin Oulusta poisjääntioikeus sanktioitta, mutta yleistä poisjääntioikeutta ei nyt jaettu”, Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen aloittaa.Oulun ravien siirtoa harkittiin myös tiistaille, mutta pakkasten vuoksi ravit koettiin mielekkäämmäksi ajaa torstaina. Ilmatieteen laitos ennustaa tiistai-illalle Ouluun noin 20 asteen pakkaslukemia. Torstaina pakkanen putoaa -13 asteen lukemiin.”Kokonaisuudesta puhuttaessa talvikaudella on luontevinta siirtää ravit torstaille. Silloin pelitoiminnankin näkökulma tulee parhaiten huomioitua, kun kyseisenä päivänä päästään tarjoamaan kotimaasta pelikohteita. Haitan koetaan myös kilpailutoiminnan osalta olevan pienin, vaikka Boden on tietysti Pohjois-Suomen hevosihmisille merkittävä kilpailumahdollisuuksien tarjoaja”, Hytönen kommentoi.Yhdenkään Ouluun ilmoitetun hevosen ei ollut tarkoitus kilpailla torstaina Bodenissa. Valmentajista Ari Aatsingin, Antti Ala-Rantalan ja Iida Lanton valmennettavia on ilmoitettu molemmille radoille. Ala-Rantala sekä Lantto ovat jo jättäneet hevosensa pois Oulusta.”Hevosistani Maze Craze Ass on ilmoitettu keskiviikoksi Tampereelle, joten en viitsi ajaa kilpaa peräkkäisinä päivinä. Ravit ajettaessa normaalisti maanantaina olisi kuitenkin tullut yksi lepopäivä, mikä sekin on jo tiukka väli kilpailla. Dont Touch Me puolestaan vielä mahtui Vermon pronssidivisioonakarsintaan, kun se sarja oli vajaa”, Ala-Rantala selvittää.Hänen osaltaan myös logistiset asiat vaikuttivat päätökseen jättää hevoset torstailta Oulusta pois.”Nyt Boden tuntui paremmalta valinnalta. Meidän kahdelle kylmäveriselle oli siellä oikein sopivat lähdöt, joten toivottavasti ravit ajetaan ihan normaalisti. Mikäli ravit olisi maanantaina ajettu Oulussa, valmennettavani olisivat kilpailleet siellä”, Ala-Rantala sanoo..Ohjastajista torstaina valinnan Oulun ja Bodenin väliltä joutuvat tekemään Ville Pohjola, Niko Jokela ja Petteri Joki. Pohjolalla on Bodeniin viisi sovittua ajokkia. Ouluun hänellä oli etukäteen lainaohjastettava illan jokaisessa totoravilähdössä.”Bodeniin lähden alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Hankalaan saumaan siirto tuli, mutta tuntuu, että ainakin minun osaltani kotimaan ravien siirrot ovat aiheuttaneet parin viime vuoden aikana lähes aina päällekkäisyyttä Ruotsin kanssa”, Pohjola kertoo.”Ravit ovat kylmät varmasti molemmissa paikoissa, mutta Boden tuntuu vähän inhimillisemmältä ihan kaikille, kun hevoset kuitenkin pääsevät ravien ajaksi lämpimiin talleihin”, hän lisää..Oulun ravit siirtyvät torstaille – "Käytetään nyt se mahdollisuus"