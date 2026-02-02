Antti Ala-Rantalalle valinta Oulun ja Bodenin välillä oli selkeä.
Oulun ravien siirto torstaille sai aikaan päällekkäisyyden Bodenin kanssa

Oulun maanantairavien siirto torstaille aiheuttaa muutamalle valmentajalle ja ohjastajalle valintatilanteen Oulun ja Bodenin välillä.
