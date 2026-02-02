Uutiset
Oulun ravit siirtyvät torstaille – "Käytetään nyt se mahdollisuus"
Raviton torstai ei olekaan tällä viikolla raviton.
Torstaisin ei ole tämän vuoden alusta lähtien Suomessa ravattu, mutta tällä viikolla tilanne on toinen. Oulun 2.2. maanantairavit siirtyvät ajettaviksi torstaina 5.2..
"Käytetään nyt se mahdollisuus", Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen aloittaa.
"Soitin aamulla Ilmatieteenlaitokselle. Se pilvisyys, mitä Ouluun alun perin illaksi ennustettiin, on väistynyt. Ennuste lupaa illaksi –22:ta astetta ja 2–3 metrin tuulta.
Siirron seurauksena Oulun seuraavien, tiistain 10.2. ravien ilmot siirtyvät keskiviikolta perjantaille 6.2.