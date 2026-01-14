Oulun sunnuntairavit nousivat kasaan seitsemällä lähdöllä

Vuoden kolmas raviviikko päättyy sunnuntaina 18. tammikuuta Oulun Äimärautiolla ajettaviin perheraveihin. Hevospulan vuoksi ravit tosin olivat jäämässä ajamatta, mutta ilmoittautumisaikaa jatkamalla tiistaista keskiviikkoaamuun kasaan saatiin seitsemän lähtöä.Sunnuntaina Oulussa kilpailee yhteensä 60 hevosta. Lisäksi raveissa ajetaan kaksi ponilähtöä.”Lämminveristen jaettavaan sarjaan ilmoittamisajan pidentäminen teki vähän hallaa, sillä listoilta hävisi yön ja aamun aikana muutama hevonen. En tiedä, oliko poisjäänteihin joku terveydellinen vai ilmoihin liittyvä syy. Kylmäveristen sarjoihin lisäajalla tulleet ilmoittautumiset kuitenkin mahdollistivat ravien ajamisen”, Oulun raviradalta Nelli Lindholm kommentoi.Talven hevospula on korostunut viime viikkoina Keski- ja Pohjois-Suomessa, mutta on muuallakin haastavaa. Esimerkiksi tiistaina Turussa kilpailtiin vain seitsemässä lähdössä.”Toivottavasti rajummat pakkasjaksot olisivat nyt takanapäin, että hevosia päästäisiin treenaamaan normaalisti ja ilmoittelemaan sitten starttiin”, Lindholm toteaa..Oulun totolähtöihin ilmoitettu määräaikaan mennessä 59 hevosta – ilmoittautumista jatkettu vuorokaudella