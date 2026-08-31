Pikkuprinssiksi ravannut Arvo lähtee Oulu Expressiin radalta kuusi.
Pikkuprinssiksi ravannut Arvo lähtee Oulu Expressiin radalta kuusi.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Oulun superviikonlopun lähtölistat julki – näistä asetelmista Oulu Express -finaaleihin

Oulussa ravataan tällä viikolla Toto75-kierros sekä perjantaina että lauantaina.
Julkaistu
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Toto75
Oulu Express
Oulun ravit
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