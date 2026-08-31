Oulun superviikonlopun lähtölistat julki – näistä asetelmista Oulu Express -finaaleihin

Viikon ykkösravit ajetaan lauantaina Oulussa. Ohjelmassa on muun muassa lämminveristen ja suomenhevosten Oulu Express -finaalit. Kummallekaan rodulle ei järjestetty vähäisen hevosmäärän vuoksi karsintoja.Suomenhevosissa Tuikkeen Välke on jäänyt finaaliin päässeistä pois. Sen tilalle varahevosena nousi Säpinä-Salma.Hannu Hietasella on peräti neljä valmennettavaa mukana suomenhevosten Oulu Express -finaalissa. Seppo Suurosen tallista tulee puolestaan kaksi finalistia.Iikka Nurmosen valmentama Unelmavävy starttaa radalta yksi. Teivon Kuninkuusraveissa Pikkuprinssiksi ravannut Arvo puolestaan kiihdyttää radalta kuusi. Löydät Oulu Expressin lähtöradat kokonaisuudessaan artikkelin lopusta.Lämminveristen Oulu Expressissä ykköspalkinto on 26 000 euroa ja suomenhevosten loppukilpailussa 21 000 euroa.Lämminveristen puolella Shackhills Hazel sai huippupaikan kakkosradan muodossa. Sen ulkopuolelta kiihdyttää Gremlin Combo, jonka valmentajalla Pekka Korvella on finaalissa myös viitosradalta lähtevä Arctic Greetta. Kaksi finalistia on tulee myös Riina Korhosen ja Markku Niemisen talleista.Ikäluokkalähtöjen lisäksi Äimärautiolla ravataan Oulu Sprinter Cup -finaali ja divisioonakarsintoja.Kultadivarissa yhteen iskevät Goodwin Zet ja Need’em. Kaksikko starttaa seitsemän hevosen lähtöön uloimmilta radoilta: Need’em kuutoselta ja Goodwin Zet sen ulkopuolelta.Oulussa ravataan jo perjantaina. Myös silloin illan pääpeli on Toto75, kuten on myös lauantaina.Lisäksi viikonlopun aikana ratkotaan perinteeksi muodostunut Heinäpään herruus -ohjastajakilpailu..Suomenhevosten Oulu Express 20261 Unelmavävy / Iikka Nurmonen2 Eemeli / Terno Grönstrand3 Säpinä-Salma / Sari Vesala4 Kisan Provo / Ville Pohjola5 Viking / Hannu Hietanen6 Arvo / Esa Holopainen7 Säpinän Sävy / Jarmo Saarela8 Dollari Bili / Santtu Raitala9 Haifai / Jarkko Kervinen10 Leipuritar / Mirva Janatuinen11 Marian Myrsky / Henri Bollström12 R.R. Kunkku / Ville KoivistoLämminveristen Oulu Express 20261 Club Nord Prince / Jarmo Saarela2 Shackhills Hazel / Tuukka Varis3 Gremlin Combo / Santtu Raitala4 Springwind Sooti / Kaarlo A Palojärvi5 Arctic Greetta / Pekka Korpi6 Tiffany Ale / Iikka Nurmonen7 Dewey Swamp / Tommi Kylliäinen8 Prince Mojito / Ville Pohjola9 Pinebog's Bank / Hannu Torvinen10 Lapland Lights / Niko Jokela11 Miss White Gold / Hannu Hietanen12 Donna Madeleine / Jukka Torvinen