Oulun torstairavit siirtyvät perjantaille

Torstaina Suomen Toto5-ravit piti kilpailla Oulun Äimärautiolla. Turvallisten kilpailuolosuhteiden takaamiseksi ravit on päätetty siirtää perjantaille klo 18.30 alkaviksi.

"Aamulla kuuden aikaan näytti vielä aivan hyvältä. Parissa tunnissa rata sitten suli pohjasta päin ja vesi nousi pintaan. Nyt radalla on sellainen liete, että turvallisuuden vuoksi on parempi ajaa ravit huomenna", ratamestari Markku Järvelä kertoo.

Perjantai-illaksi Ilmatieteen laitos ennustaa Ouluun pakkasasteita. Torstaina lämpötila pysyy läpi päivän plussan puolella.

"Saadaan rata kuivaksi. Radalla kävi torstaiaamusta myös entinen ratamestari Antti Jaara ja hänkin suositteli ravien siirtämistä perjantaille", Järvelä sanoo.