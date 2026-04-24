Oulussa tänään 11 lähdön lounasravit

Oulussa ravataan tänään perjantaina kello 11 alkaen lounasravit, eikä ihan perinteiset lounasravit. Lähtöjä ajetaan peräti 11, ja kaikissa on 1000 euron ykköspalkinto.

”Meiltä kysytään hirveästi lounasraveja, ja nyt kun meillä oli kalenterissa päivän kakkosravit, kysyttiin Hippoksesta lupaa saada ajaa ne päivällä. Nyt on positiivinen mieli, että tuli näin hyvin hevosia”, toiminnanjohtaja Marja Pahkala myhäilee.

Hevosia ilmoitettiin totolähtöihin 105, ja pari jouduttiin karsimaankin.

”Toimihenkilöiden saamisessa on tietysti omat haasteensa, kun useimmilla on omat päivätyöt. Niistä on kuitenkin otettu mahtavasti vapaata, ja kun kerran paikalla ollaan, on sama ajaa 11 lähtöä.”

Äimänhovissa alkoi vuodenvaihteessa kotiruokalounas. Lounasravit tarjoaa monelle lounasvieraalle ensikosketuksen raveihin.

”Lounaalla käy parhaina päivinä toistasataa ihmistä, ja meiltä on jo kyselty, että milloin pääsisi näkemään hevosia tositoimissa. Ravivieraat päälle, niin paikoista voi tulla perjantaina pulaa, mutta sehän on pelkästään positiivinen ongelma”, Marja Pahkala näkee.