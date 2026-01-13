Oulun totolähtöihin ilmoitettu määräaikaan mennessä 59 hevosta – ilmoittautumista jatkettu vuorokaudella
Oulussa on määrä ravata sunnuntaina 14.1. kello 13.00 perheravien merkeissä. Hevospulan vuoksi ainakaan vielä tiistaihin kello 9.00 mennessä raveihin ei ollut ilmoittautunut riittävästi hevosia. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu tasan vuorokaudella.
Nelli Lindholm kertoo Oulun raviradalta tilanteesta tiistaina kello 10.20.
"Kannustamme ihmisiä ilmoittamaan vielä hevosia, jos se suinkin on mahdollista hevosen puolesta. Muutamme palkintokaavioita siten, että kaksikolmasosaa hevosista palkitaan. Haluamme sillä näyttää radan puolesta, että on tahtoa saada ravit järjestettyä", Lindholm kommentoi.
Vähintään 1500, ja enintään 70 000 euroa voittaneiden jaettavaan sarjaan oli ilmoitettu 36 hevosta, eli kolmen täyden lähdön verran.
"Mitä enemmän saadaan jaettavaan sarjaan hevosia, sitä mukavampi se on jakaa esimerkiksi neljäksi lähdöksi. Ilman muuta haluamme tarjota kaikille ilmottautuneille kilpailumahdollisuuden. Muutamia hevosia jos saadaan lisää, niin pystymme ajamaan neljä myös pelillisesti täysipainoista lähtöä", Lindholm jatkaa.
Muihin sarjoihin on ilmoitettu hevosia 6, 6, 4, 4 ja 3.
"Suomenhevoslähdöistä olen tietysti erityisen huolissani. Ouluun on tullut perinteisesti näihin lähtöihin hevosia myös Pohjois-Suomesta, jossa pakkanen on vaikeuttanut hevosten treenaamista. Toivotaan ja kannustetaan, että saataisiin kaikkiin lähtöihin lisää hevosia. Toisaalta on ihan ymmärrettävää, että osa kilpailijoista ei ole päässyt pakkasten vuoksi treenaamaan hevosia täysipainoisesti."
Ponilähtöjä perheraveissa on tarkoitus järjestää kolme. Niihin oli määräaikaan mennessä ilmoitettu 3, 5 ja 1 ponia.
"Perheen pienimmille ponilähdöt ovat mielekiintoista seurattavaa. Mielellään järjestämme useamman ponilähdön", Lindholm päättää.