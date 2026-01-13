Oulussa on tarkoitus juosta sunnuntaina kilpaa, mutta ilmoitusaikaa on jatkettu, jotta raveihin saadaan enemmän hevosia. Kuvituskuva: Anu Leppänen

Oulun totolähtöihin ilmoitettu määräaikaan mennessä 59 hevosta – ilmoittautumista jatkettu vuorokaudella

Rajun pakkasjakson jälkeen hevospula on korostunut Keski- ja Pohjois-Suomessa, ja sunnuntain raveihin tarvitaan lisää osallistujia.