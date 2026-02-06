Ouluun tiistaiksi vain kuusi totolähtöä – näin raviurheilujohtaja kommentoi ravien ajamista

Oulussa 10. helmikuuta ajettavien tiistairavien ilmoittautumisaika päättyi poikkeuksellisesti vasta perjantaina puoliltapäivin, kun kuluvan viikon maanantaille suunnittelut ravit siirtyivät kovan pakkasen vuoksi torstaille.Ensi tiistaiksi Ouluun ilmoitettiin 55 hevosta, joilla kasaan saatiin kuusi totoravilähtöä.”Se on vähän, mutta kaikilla 55 hevosella on tähdätty tuohon ravipäivään. Heitä ajatellen ravit on hyvä järjestää ja tarjota kilpailumahdollisuuksia. Hevosten kilpailuttamista kuitenkin suunnitellaan pidemmällä aikajänteellä, ja tämän startin poisjääminen voisi sotkea tulevaa kilpailuttamista. Halusimme ajatella tästä näkökulmasta kilpailijoiden etua ja ajaa ravit”, Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen kommentoi.Kulunut tammikuu oli vuosiin kaikista kylmin.”On normaalia, että se vaikuttaa myös ravien hevosmääriin. Kokonaisuutena olemme pärjänneet talvikaudella hyvin, sillä ainoastaan yhdet Seinäjoen ravit jouduttiin perumaan ja siirtämään syksyyn”, Hytönen kokee.Oulussa Toto5-pelin käynnistyessä jo toisesta lähdöstä ravit alkavat vasta kello 18.47. Viimeinen lähtö starttaa kello 20.20.”Veikkauksen toive on, että päivän pääpeli alkaa aina samaan kellonaikaan, ja se toive me toki toteutetaan. Ravien loppupäässä ei ole pidempää verryttelyaikaa ennen kahta viimeistä lähtöä, joten tapahtuma on napakka”, Hytönen päättää.