Overhead Panel jää pois Torniosta – tämä on syy

Lauantaisen Tornion Toto75-kierroksen ykköslähtönä toimii 4–5-vuotiaille ravattava Midnight Race, jonka suosikiksi oli luotettu Mari Leinosen valmentama Overhead Panel. Perjantaina Leinonen kuitenkin jätti hevosensa lähdöstä pois.”Pientä kuumeilua ja yskää, joten ei voida osallistua”, Leinonen sanoo.Kesällä Killerin Eliitin voittanut ja Isla-ajossa kakkoseksi nousseen Overhead Panelin 5-vuotiskauden jatkosta ei ole tehty tarkempia suunnitelmia.”Tornio oli nyt vain mielessä. Myös viime vuonna Midnight Race jäi välistä kuumeen takia”, Leinonen harmittelee..Herkkä poika – Overhead Panel on radalla leijona, mutta pelkää varikolla traktorinjälkiäkin