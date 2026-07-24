Overhead Panel on Mari Leinosen tallin ykköstähti.
Overhead Panel on Mari Leinosen tallin ykköstähti.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Overhead Panel jää pois Torniosta – tämä on syy

Killerin Eliitin voittaja olisi ollut suursuosikki lauantaina ravattavaan Midnight Raceen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Mari Leinonen
Overhead Panel
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi