Overhead Panel teki urotyön Ruotsissa – reissu päättyi kurjasti kuljetuskuumeeseen

Team Top Gunin omistaman Overhead Panelin pitkä kotimatka sai sunnuntaina ikävän käänteen.“Tehtiin suunnitellusti välipysähdys Riinan (Rekilä) luona, eikä silloin ollut mitään hätää. Mitattiin kuume, nesteytettiin hevosta ja se sai vähän aikaa olla tarhassa. Matkalla Lumijoelle katsoin kamerasta hevosta ja se söi tyytyväisenä. Kun päästiin kotiin, niin hevoselta alkoi tulla kellertävää limaa. Sillä tulee normaalisti herkästi limaa, mutta tuli selväksi, ettei kaikki ole kunnossa. Hevosella oli kuumetta”, Mari Leinonen kommentoi.Tilanne eteni nopeasti huonompaan suuntaan.“Yritin soittaa Riinalle, ja soitin sitten päivystäjälle. Hän totesi, että jäitä hattuun ja seurataan hetki tilannetta. Sitten Riina laittoi ääniviestin, että nyt kannattaa toimia heti. Itselläkin jo vähän ahdisti tilanne. Eläinlääkäri tuli ja kuume oli noussut puolessa tunnissa selvästi. Onneksi saatiin heti lääkittyä hevonen.”. Overhead Panelilta otettiin maanantaina verikokeet. Kuume oli onneksi ehtinyt laskea, mutta leukosyyttiarvot olivat reilusti koholla. Mari Leinonen vei päivällä hevosen Oulun klinikalle.“Eläinlääkäri sanoi, että täydellisessä maailmassa annettaisiin ensin miedompaa ja sitten asteittain vahvempaa lääkettä, mutta nyt tehtiin päätös antaa heti jämäkät lääkkeet. Saatiin hevonen kotiin toipumaan ja tilanne on onneksi stabiili. Keuhkot ovat muutoin hyvässä kunnossa, mutta on siellä kahden sentin märkäpaise. Annetaan nyt vain aikaa ja ennuste on hyvä.”Overhead Panel teki kolmen viikon turneen Ruotsiin, ja samalla Mari Leinonen työstenteli Kolgjinien valmennuskeskuksessa Vombissa. Hevonen osallistui Derby-karsintoihin, ja oli radalta 12 neljäs. Derby-sunnuntaina hevonen kilpaili Stayer-matkalla, ja se hävisi keulasta vain hurja Elitloppet-neloselle A Fair Daylle.“Päästiin näyttämään itselle ja muille, että hevonen kilpaili oikeassa paikassa. Se oli vielä parempi kuin mitä osattiin kuvitella. Harmittavasti Tornion Midnight Race jää joka tapauksessa väliin, ja reissu päättyi näin, mutta ollaan kiitollisia näin hienosta hevosesta”, Leinonen kiittelee.Palkintorahoja hevonen ansaitsi kahdessa startissaan yhteensä 80 000 kruunua, eli noin 7 000 euroa.Tiistaina kello 10.17 Muutettu otsikossa sana matkakuumeeseen oikeaan termiin kuljetuskuumeeseen. .Ruotsin Derby oli 30 000 kruunun arvoinen kokemus – Mari Leinosen valmentama Overhead Panel täytti paikkansa ja juoksee vielä toisen startin