Overhead Panelilta myös Teivon startti väliin – "Ajattelin, että se pärjää takarivin lähtöpaikasta huolimatta"

Mari Leinosen valmentaman Overhead Panelin piti päättää taukonsa maanantaina Oulussa, mutta hevonen päädyttiin jättämään startista pois turhan napakan kaviouran vuoksi. Hevonen oli myös ilmoitettu tulevana lauantaina Teivossa ajettavaan haastajadivisioonakarsintaan. Perjantai-iltapäivänä Leinonen jätti Overhead Panelin kuitenkin Teivostakin pois.”Hevonen oli polkenut tarhassa kavionkannan halki, ja se on nyt kipeä. Tapaus kävi ilmi, kun olin lähdössä ajamaan lyhyttä hölkkälenkkiä”, Leinonen kertoo.Seuraavan kerran vuoden vaihteessa 5-vuotiaaksi kääntyvän Overhead Panelin kanssa tähytään kilparadoille vasta keväällä.”Teivon poisjäänti kyllä harmittaa, sillä hevonen oli tiistaina kotona ajettaessa kuin lentokone. Ajattelin että se pärjää takarivin lähtöpaikasta huolimatta. Näiden starttien piti olla tälle hyvin menneelle kaudelle pientä extraa. Keväällä on tosiaan tarkoitus vasta jatkaa kilpailemista”, Leinonen suunnittelee.Tallikaveri BWT Johnny B Gooden on määrä startata lauantaina Teivo GP:n finaalissa. Sillä on Leinosen mukaan kaikki hyvin.