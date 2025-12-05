Overhead Panel ja Tommi Kylliäinen
Overhead Panel voitti Oulun Kuninkuusraveissa ajetun Kyvyt Esiin -divisioonafinaalin.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Overhead Panelilta myös Teivon startti väliin – "Ajattelin, että se pärjää takarivin lähtöpaikasta huolimatta"

Seuraavan kerran 5-vuotiaaksi kääntyvän ruunan kohdalla tähytään kohti kilparatoja vasta keväällä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Mari Leinonen
Overhead Panel

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi