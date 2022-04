Pöljän miehellä pöljä päivä - kahdelle taitavalle isoa rahaa Seinäjoelta

Siilinjärvellä Pöljä-nimisessä kylässä valmennustoimintaa harjoittava ja sieltä käsin lainaohjastajana operoiva Tuomas Pakkanen ei suinkaan tyytynyt kahteen Toto5-ykköseen. Illan valmentajanimen Aleksi Kytölän Emilie K. toi hänelle vielä yhden täysosuman lisää.

”Oli oikea huippupäivä”, Pakkanen fiilisteli. ”Ajamani hevoset olivat tosi hyviä, kun ne tekivät vaativissa olosuhteissa vahvat esitykset. Huomenna ollaan menossa Kalajoelle Petri Lahti-Luopan synttäreille, ja taidanpa esittää Aleksille toiveen, että hän laulaisi siellä tämän illan teemaan sopivan Kuoleman paikka -nimisen tangon.”

Toto5-kierroksen todellisen jymy-yllätyksen järjesti Ari Mäntynimen valmentama Ukkosen Jymy, joka otti paalun ykköspaikalta keulat ja hallitsi siitä 3100 metrin tasoitusajoa perille saakka. Järkyttävän vahvan juoksun alkulaukkansa jälkeen tehnyt Virin Urho kiri lähelle, mutta ohi ei ollut asiaa.

Ukkosen Jymy on ollut Ari Mäntyniemellä vasta yhden viikon. ”Sitä tarjottiin vävypojalleni Roger Järvivuorelle, joka muuten on oikea hevosmies, ja niinpä teimme kaupat saman tien. Lisäksi kimpassamme on mukana kokkolalainen kaverimme Jari Lindgren.”

”Ennen näitä raveja ruunan kanssa ei ehditty tehdä mitään ihmeellistä”, Mäntyniemi naurahti. ”Hoitoa ja ruokaa se on saanut, siinä kaikki.”

Kun päätöskohteen voitti Kari Lehtosen valmentama Amongst Stars, joka oli lähdön kakkossuosikki, viidellä oikein sai mojovat 26 500 euroa.

