Paavolan Hurmos huippuasemista kauden avauskisaan – Mikkelin lauantairavien lähtölistat valmistuivat

Mikkelissä 4. huhtikuuta nähdään huippuhevosia, kun ravien kymmenentenä lähtönä juostavassa kylmäveristen kultadivisioonassa yhteen iskevät Pro ja kautensa avaava Paavolan Hurmos. Antti Ojanperän valmentama Pro voitti kauden avausstarttinsa vakuuttavasti viime keskiviikkona Vermossa ja starttaa Mikkelissä 2100 metrin ryhmäajoon radalta kahdeksan. Jani Ruotsalaisen Paavolan Hurmos pääsee avaamaan matkaan viitosradalta. Edellisen kerran nyt 7-vuotias ruuna kilpaili lokakuun alussa Turussa.

Toto75-kierros käynnistyy lämminveristen hopeadivisioonakarsinnalla. Seitsemän osallistujan lähdössä riittää laatua, kun lähtöviivalla ovat muun muassa Star Photo S, Excusez Moi, Need’em ja Ete Jet.

Ravit päättävä lämminveristen haastajadivisioonakarsinta on myös tasokas. Siinä 2600 metrin matkalla liikkeelle ykkösradalta avaa Dimitri Hedmanin valmentama Amanda Evo. Vastassaan tammalla on viime aikojen menestyjistä muun muassa Drogon, Callela Callmeboss, Estelle Travian ja Donna Barosso.

