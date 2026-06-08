Ze On Alma on ehtinyt tienata 32 startissaan jo reilut 120 000 euroa. Viimeisin voitto tuli kauden avauskisassa Vermon Tammaderby-karsinnassa.
Ze On Alma on ehtinyt tienata 32 startissaan jo reilut 120 000 euroa. Viimeisin voitto tuli kauden avauskisassa Vermon Tammaderby-karsinnassa.Kuva: Laura Koskenniemi
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Tämän takia Ze On Alma jättää Killerin Eliitin väliin

Ze On Alma joutui jättämään 4- ja 5-vuotiaille lämminverisille rajatun kutsukilpailun väliin.
Julkaistu
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Killerin Eliitti
Christa Packalén
Ze On Alma
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