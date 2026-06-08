Tämän takia Ze On Alma jättää Killerin Eliitin väliin

Hevosurheilu uutisoi sunnuntaina, että Ze On Alma joutui vetäytymään ensi lauantaina ravattavasta Killerin Eliitistä. Viime syksynä nelivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun voittaneen 5-vuotiaan tilalle nostettiin Kari Lehtosen valmentama Green River’s Zack.Valmentaja Christa Packalén kertoo, että vetäytymisen taustalla on jalkavaiva.”Hevosella tuli pientä probleemaa jalkaan, mutta ainakaan tässä kohtaa ei vaikuta olevan mistään sen suuremmasta kyse. Tutkimme kuitenkin vielä hevosen, emmekä missään nimessä halunneet osallistua, kun tilanne on tämä”, Packalén valottaa.Ongelman laatu tarkentuu myöhemmin tällä viikolla tarkemmissa tutkimuksissa.”Olemme sen jälkeen itsekin viisaampia. Ainakin tässä kohtaa tilanne vaikuttaa huomattavasti paremmalta kuin viime viikolla. Toivotaan, että tästä selvitään ja päästään taas kilpailemaan.”Ze On Alma aloitti kautensa voitolla Tammaderbyn karsinnassa. Finaalissa se juuttui vauhdikkaan avauksen jälkeen toiseen ulos pussiin ja sijoittui kahdeksanneksi.Killerin Eliitti on 4- ja 5-vuotiaille lämminverisille rajattu kutsukilpailu. 15 000 euron ensipalkinnolla ravattava kisa ajetaan ensi lauantaina Jyväskylän ravien 9. lähtönä..Ze On Alma ei juokse Killerin Eliitissä, laadukas korvaaja varalistalta tilalle.Romanov Comeryllä loistava arpaonni – näiltä lähtöradoilta Killerin Eliittiin