Packalénin hevosmäärä pienenee – syynä työntekijäpula

”Me emme ole ainoita. Koko alalla on iso pula hyvistä hevosenhoitajista. Tiedän monia valmentajia, jotka ovat etsineet työntekijöitä pitkään”, Packalén kertoo. ”Erityisesti työajat alkavat olla todellinen ongelma. Hevosenhoitajan työ on raskasta, eikä sitä moni jaksa kovin pitkään. Meilläkin on ollut tyyppejä, jotka ovat puolesta vuodesta vuoteen alalla ja vaihtavat sitten.”

Packalénin tallin hevosmäärä väheni viimeksi noin vuosi sitten, kun hän luopui Jokimaan varsayksiköstä. Noihin aikoihin Packalénin listoilla oli 46 hevosta. Näin radikaali tallin pienentäminen – vain neljännekseen huippulukemista – ei kuitenkaan ollut suunnitelmissa.

”En kuitenkaan näe muita vaihtoehtoja nyt. Jotain alan työvoimapulalle pitäisi kiireesti tehdä, jotta ammattitallien pyörittäminen olisi jatkossakin mahdollista.”

Packalén kertoo, että he etsivät edelleen viikonlopputyöntekijää.

Tämä kausi on ollut Christa Packalénille menestyksekäs. Kuluvan kauden voittoprosentti valmennettavilla on 21 ja rahaa on tullut sisään toiseksi eniten hänen urallaan, vaikka eletään vasta marraskuun alkua.