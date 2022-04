Pakkanen paukkuu öisin – Kaustisella ravataan silti lauantaina kesäradalla

Perjantai -16, torstai -16, perjantai -20. Siinä kolmen viime aamun pakkasmittarin lukemat Kaustisen Nikulasta.

Kun lumen tuloltakaan ei ole samaan aikaan säästytty, tuntuu lähes uskomattomalta, että lauantaina Nikulassa ravataan hiekkapintaisella kesäradalla. Näin kuitenkin tällä tietoa tapahtuu.

”Rataa on koitettu pitää tasaisena ja liikutettu iltamyöhään asti. Perjantai-iltana tai lauantaiaamuna laitetaan vielä hiekkaa sekaan. Raveissa on raskas kesärata”, ratamestari Mika Puumala ennustaa.

Kotiradan kärkiohjastaja Ville Pohjola odottaa Kavioliiga-raveja innolla.

”Mutta kun on itsekin seuran toiminnassa mukana (johtokunnan jäsen), niin kelien puolesta on ollut pikku stressiä. Meillä oli jo pari viikkoa sitten tosi hyvä kesärata, mutta sitten tuli takatalvi ja pakkaset. Haastetta on ollut, että saataisiin mahdollisimman hyvät olosuhteet”, Pohjola huokaa.

Omille ajokeilleen hän ei näe mahdollisuudella riisua kenkiä kovin suurta merkitystä.

”Ainakaan vielä ei valmentajien kanssa ole sellaisesta juteltu - ehkä siksikään, että olosuhteista on ollut epävarmuutta. Sellaisia ajokkeja minulla ei kuitenkaan ole, joille olisi elinehto päästä nappaamaan kenkiä pois.”

Pelaajat luottavat niistä Esther Richin ja Tim Jerryn lähtöjensä suosikeiksi.

”Voitot on lauantaisin aina tiukassa, mutta Esther Rich on ollut pariin viime starttiin tosi hyvä. Neljänkympin pakki on haastava, mutta hyvä allround-hevonen pystyy nousemaan sieltäkin korkealle”, Pohjola uskoo.

”Tim Jerryltäkin on hyvältä paikalta startti alla lupa odottaa hyvää suoritusta. En tiedä, pystyykö se pitämään ykkösradalta keuloja, mutta jollain lailla juoksun pitäisi siltä onnistua. Ruuna näytti talvella, että siltä löytyy hyvä kiri, ja mitä valmentajan kanssa juteltiin, niin ei pussiin jääminenkään mikään ranteet auki -juttu olisi.”

T75-lähtöjen puolelta Ville Pohjola nostaa ajokeistaan erityisesti esille Tammasarjan Siirin Ellin.

”Sille tuli yksi epäonninen poisjäänti, kun se oli päässyt irti, mutta nyt kaiken pitäisi olla kunnossa. Siirin Elli tuntuu sellaiselta hevoselta, että pitkällä tähtäimellä siitä voi tulla oikeinkin hyvä hevonen”, hän vinkkaa.

Kotiradan Kavioliiga-päivä on laajalla säteellä operoivalle Pohjolalle kevään kohokohtia.

”Se on totta kai iso juttu kaikille seudun harrastajille. Tämän verran pohjoisessa on talvella aika vähän hyviä päiviä, tammi-helmikuu on hiljaista aikaa. Kaustisen ja Seinäjoen paremmat päivät on varma kesän merkki.”