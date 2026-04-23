Pakkaset suunnittelevat ensi talveksi Ruotsin sijaan Ranskan-reissua – ”Kiva nähdä maailmaa ja oppia uutta”

Tuomas Pakkanen on pitänyt jo useana talvena filiaalia Ruotsissa. Viime lokakuussa Pakkanen lähetti jälleen joukkueensa naapurimaahan. Ruotsin-reissu alkaa nyt olemaan lopuillaan, ja hevoset palaavat tulevana viikonloppuna Suomeen.Talvikausi päättyi positiivisesti, kun Ruotsissa menestystä niittänyt Ray Of Sunshine nappasi keskiviikkona Solvallassa kolmossijan ennätyksellään 11,1aly. Tamma on tienannut tämän vuoden kahdeksassa startissa reilut 20 000 euroa.”Se oli kirsikka kakun päälle. Oikein hyvä talvi oli, ei voi moittia”, Pakkanen sanoo.Hevosten hoidosta ja valmennuksesta Ruotsissa vastasi Pakkasen tytär Elina Pakkanen. Asemapaikkana toimi aiemmilta talvilta tutuksi tullut Julmyran valmennuskeskus, missä Pakkanen teki jälleen yhteistyötä Matti Nisosen ja Annika Redefalkin kanssa.”Elina on päässyt hyvin sisälle ruotsalaiseen ravitoimintaan. Se on tuttu ympäristö hänelle. Elina pystyy toimimaan tosi hyvin siellä. Ei ole itse tarvinnut paljon satsata. Jos on mennyt, niin enempi on ollut vain jaloissa. Elinan työtä on ollut ilo seurata”, ylpeä isä kiittelee.Pakkanen muistuttaa, että nykyään ravit on globaali laji.”Enää ei onnistu, että jurnuttaa omissa nurkissaan. Pitää pystyä katsomaan vähän kauemmas.”Ray Of Sunshinen ohella Pakkasen tallin menestyjiin kuuluu syksyn ja talven monté-lähdöissä pelkkiä totosijoja ja neljä voittoa ravannut Lake’s Edina.”Lake’s Edina juoksee Oulussa (2.5.) monté-lähdössä (SM-karsinta). Tässä meillä päin on 75-raveja, niin Ray Of Sunshine pääsee niissä juoksemaan tammahyvityksen myötä haastajadivisioonaa. Kun se meni noin kovaa eilen, kokeillaan heinäkuussa Mikkelissä, jos pystyy vielä napsauttamaan ennätyksestä pois. Se olisi tammalle kova sana.”.Elina Pakkanen suuntaa Ranskaan.Ensi talvena Ruotsin-reissu saattaa jäädä toteutumatta. Syy on siinä, että Elina Pakkanen mielii tällä kertaa Ranskaan. Vielä hänellä ei kuitenkaan ole ensi talven työpaikkaa sovittuna.”Kesä on tarkoitus viettää Suomessa. Varmaan joskus syksyllä pitää lähteä Ranskaan, että ehtii pääsemään perille jutuista ennen kuin alkaa Talvimeeting”, Elina Pakkanen suunnittelee.”Mielestäni on kiva nähdä maailmaa ja oppia uutta. Kiva nähdä, miten Ranskassa toimitaan, kun se on kuitenkin eurooppalaisen raviurheilun ykkösmaa.”Myös Pakkasen valmennustallin hevosia saatetaan nähdä ensi talvena Ranskassa. Kuvio on kuitenkin vielä suunnittelun asteella.”Olen siitäkin haaveillut, mutta laitetaan tyttö ensin sinne. Nämä tammat (Ray Of Sunshine ja Lake's Edina) voisivat olla sellaisia, joille Ranska voisi olla mahdollinen. Lake’s Edinalle Ranska olisi montén takia hyvä maa”, Tuomas Pakkanen pohtii.Ruotsiakaan ei unohdeta. Tuomas Pakkanen kertoo, että siellä on tarkoitus kilpailla tulevinakin talvina. Elina Pakkanen puolestaan haaveilee pidemmästä ajanjaksosta naapurimaassa.”Siellä on koko ajan helpompaa. On tullut tietyt rutiinit ja tutustunut ihmisiin, niin viihdyn täällä hyvin. Haluaisin jossain vaiheessa jäädä ympärivuotisesti tänne. Silloin tarvitsee kuitenkin olla sellaiset hevoset, että ne pärjäävät myös kesällä, kun taso on paljon kovempi.”.Suomen kansainvälinen suurkilpailukausi käynnistyy tulevana lauantaina Seinäjoelta. Yleisö ja monet kilpailijat odottavat ravikesää taatusti vesi kielellä, mutta Pakkasen mietteet tulevasta ovat kaksijakoiset.”Meille hirveän tärkeän Kajaanin radan hommat menivät keturalleen, eikä varmasti ole helppoa muillakaan radoilla”, Pakkanen harmittelee, mutta jatkaa heti positiivisessa hengessä.”Pitää vaan jaksaa tehdä töitä ja uskoa hommaan, niin kyllä sieltä rupeaa valo kajastamaan. Kesäravit ovat kuitenkin hyviä tapahtumia ja koko raviurheilun selkäranka. Sitten nämä isot ravit tarjoavat siihen sekaan huippu-urheilua.”Elina Pakkanen on mielissään päästessään viettämään suven Suomessa, vaikka onkin viihtynyt Ruotsissa. Mielessä siintää etenkin kesän monté-kisat. Viime toukokuussa taitavana monté-kuskina tunnettu Pakkanen voitti ohjastamallaan J.J.Dragonilla Prix Monté Finlandian."Nyt hevoset on kunnossa, ja meillä on hyviä monté-hevosia. Jännä nähdä, mihin ne pystyvät kesällä. Toivottavasti pärjäisimme isommissa monté-lähdöissä", Elina Pakkanen päättää.