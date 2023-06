Pala maaseutua kaupungin kupeeseen: Turun ponikunkkarit tuo yhteen hevosurheilun, maatilan eläimet ja koneet

Turun Metsämäen ponikuninkuusravit eivät ole pelkästään hevosurheilun juhlaa, sillä alueelle talutetaan elokuun viikonloppuna myös monenlaisia kotieläimiä ja ajetaan maatalouskoneita.

Ponikuninkuusravit tuo paikalle satakunta ponia, mutta ravilähtöjen lisäksi Metsämäessä nähdään muun muassa hevosten ja ponien match show, off-road autoja, koiravetovaljakoita ja greyhound-koiralähtö. Rapsutettavia eläimiä löytyy, samoin maatalouskoneita, jotka varmasti kiinnostavat monia vierailijoita. Lavakärryilläkin pääsee ajelemaan Minimaaseutu-näyttelyn puitteissa.

"Mahtavaa, että pääsemme tekemään tällaista tapahtumaa Turkuun. Ponikuninkuusravit ovat nuorten oman raviurheilun näyteikkuna, jota esittelemme ilolla. Minimaatalousnäyttelyssä kaikki vieraamme pääset kokemaan elämyksiä, jotka jäävät mieleen. Meillä on perhetapahtumista todella hyviä kokemuksia jo ennestään ja sen vuoksi tällainen iso kesäajalle ulottuva tapahtuma on erityisen mieleinen. Perjantain seminaarista olen erittäin kiinnostunut: näyttöä eläinten vaikutuksesta lasten ja nuorten hyvinvointiin on jo paljon", Metsämäen toimitusjohtaja Eeva Karvonen hehkuttaa tiedotteessa.

Ponikunkkarit ja maatalousnäyttely järjestetään lauantaista sunnuntaihin, mutta perjantaina alueella järjestetään hyvinvointia ja huolenpitoa - eläimet lasten ja nuorten tulevaisuuden tukena -nimeä kantava seminaari, joka on tarkoitettu nuorten parissa työskenteleville.

Seminaarissa keskitytään eläinharrastuksen ja eläinavusteisen toiminnan vaikutukseen lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Lisätietoa tapahtumasta ja tarkemmat aikataulut löydät täältä: ponikuninkuusravit