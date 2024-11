Täsmennys vuoden 2025 palkintotukeen: leikkaus uutisoitua isompi

Maa- ja metsätalousministeriö täydensi 31.10. maakuntaratojen toiminta- ja palkintotuen hakuohjetta arvioilla vuonna 2025 käytettävissä olevilla tukien kokonaismäärillä. Palkintotuen määräksi ilmoitettiin 19,6 miljoonaa euroa, jossa olisi ollut maakuntaratojen tämän vuoden palkintotukeen laskua 1,7 miljoonaa euroa eli noin 8 prosenttia.

Maanantaina kuitenkin täsmentyi, että hakuohjeen palkintotuen kokonaisarvio sisälsi myös kesäratojen palkintotuen, joka oli tänä vuonna 1,2 miljoonaa euroa. Näin kokonaispalkintotuki laskee tästä vuodesta ensi vuodeksi 2,9 miljoonaa euroa eli noin 13 prosenttia.

”Huomioitavaa on, että tänä vuonna palkintotuki on ollut ennätyssuuri ja alan rahoitus korkeampi kuin valtion talousarviossa esitettiin, koska on hyödynnetty siirtymämäärärahoja”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää muistuttaa.