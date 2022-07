Palvelukartta helpottaa Kunkkareissa luovimista

Hänelle toiminnallinen opinnäytetyö on ollut opettavainen, mutta myös tosi työläs projekti; usean toimijan yhteistyössä eteneminen on kiinni muistakin kuin itsestä, mutta lopputulos stressin jälkeen palkitsee myös muita kuin tekijää. ”Toivottavasti kartasta on hyötyä ja apua! Niin, että ihmiset bongaavat palvelusta parhaat tarjoukset, mitä Forssa ja lähiseutu tarjoavat. Sieltähän ne kaikki nyt löytyvät.”