MT26:lta lauantaina Rommen T75-ravit - Papa Rock johtaa suomalaisjoukkuetta

”Papa Rock on kehittynyt viime kuukausina hienosti. Hevonen on kasvanut paljon ja on suuri, se on alkanut myös jaksaa mennä kunnolla. Hevonen tuntuu valmiimmalta. Se pystyy tekemään juoksun myös itse. Uskon paljon tähän kauteen. Sisäradan lähtöpaikka on paras mahdollinen. Muiden lähtönopeudesta en ole selvillä, mutta Papa Rock lähtee hyvin ja yleensä varmasti. Reissuun lähdettiin torstai-iltana”, Korvenoja sanoo.