Pappappero Maria Kurttilan hoteisiin, hakureissulla sattui ja tapahtui

Alkuvuodesta Kari Alapekkalan valmennukseen siirtynyt Pappappero kilpaili eilen sunnuntaina Bodenissa ja sijoittui viidenneksi. Hevonen vaihtoi kyseisen startin jälkeen maisemaa ja siirtyi Maria Kurttilan hyppysiin.Kurttila liisasi hevosen yhdessä isänsä Juha Päkkilän kanssa.”Eilen toin sen Bodenista omaan talliin. Club Nord Prolle tuli paha hankosidevamma, ja jouduimme luopumaan siitä. Nyt saatiin tilalle mielenkiintoinen kilparuuna”, Kurttila kertoo.”Se on starttikunnossa, joten suhteellisen nopeasti tullaan varmaan radoille. Sekä meidän että omistajan (Matti Kalaja) toiveissa on testata, olisiko ruunasta monté-lähtöihin. Olen sen suhteen aika toiveikas, sillä kyseessä on raamikas ja selväravinen hevonen. Laji voisi siis passata. Näihin harjoitteisiin aletaan kuitenkin vasta sitten, kun olen siinä kunnossa, että menen ensikertalaisena selkään.”Kurttila viittaa kommentillaan Bodenin eilisiin raveihin, joissa hänen oli määrä ajaa kilpaa Nisses Systerillä. Hevonen joutui lopulta jäämään lähdöstä pois.”Loukkasin vähän polveani viime tiistaina, kun näytin pojalle, miten hypätään pituutta. Polvi tuntui jo asialliselta, mutta eilen ajokkini alkoi pyllistellä ja kaatoi kärryt sekä itsensä. Minä toki riensin hevosen päähän, ettei se pääsisi karkuun, mutta lopulta hiittikärryt tökkäsivät minut kumoon hevosen jalkoihin. Hinauduin jalkojen vieressä hetken, mutta lopulta oli pakko päästää irti”, Kurttila kertaa.Molemmat selvisivät tilanteesta pienillä kolhuilla.”Hevonen oli oikukkaalla päällä. Onneksi selvisimme molemmat kolhuilla, mutta jätän tämän päivän hiittiravit väliin. Tamman karkumatka oli lyhyt, kun se juoksi pienen mutkan kautta talliin. Siinä vaiheessa, kun mulahdin kärryiltä, pomppasin ylös ketterästi kuin orava ja sain hevosesta kiinni. Illalla ketteryys oli hetken aikaa kuin kuolleella oravalla”, Kurttila heittää..Pappappero vaihtoi heti keskiviikkona tulleen voiton jälkeen valmentajaa – "Bodeniin hiukan lyhyemmät kuljetusmatkat"