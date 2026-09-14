Lämminveriruuna Pappappero rattaillaan Santtu Raitala
Pappappero on napannut urallaan kymmenen täysosumaa.Kuva: Mia Mäki-Maunus
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Pappappero Maria Kurttilan hoteisiin, hakureissulla sattui ja tapahtui

6-vuotias ruuna muutti Iin maisemiin.
Julkaistu
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Maria Kurttila
Pappappero
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