Pappappero vaihtoi heti keskiviikkona tulleen voiton jälkeen valmentajaa – "Bodeniin hiukan lyhyemmät kuljetusmatkat"

Viimeiset kaksi kautta Eija Sorviston valmennuksesta kilpaillut Pappappero otti keskiviikkona Oulussa 6-vuotiskauden avausstarttiin näyttävän voiton keulasta ajalla 17,5a/2120 metriä. Samalla startti jäi sille ainakin toistaiseksi viimeiseksi Sorviston käsistä.”Omistaja Kalajan Matti soitti alkuviikosta, ottaisinko hevosen valmennukseen, kun meiltä käsin on Bodeniin hiukan lyhyemmät kuljetusmatkat”, Alapekkala taustoittaa.Pappappero kilpaili 5-vuotiskauden loppuun saakka Haukipudas Horse Clubin omistuksessa, kunnes kimppa purkaantui sovitun mukaisesti. Tämän jälkeen ruuna oli myynnissä Traveran nettihuutokaupasta, josta osakasvattaja Matti Kalaja osti sen itselleen 65 000 kruunun vasarahinnalla.”Hyvillä mietteillä otin hevosen valmennukseeni. Katselin sen voittojuoksua eilen kotimatkalla, ja hyvältä se näytti. Aloitetaan kilpaileminen varmasti jo lähiaikoina, kunhan pakkaset hiukan hellittävät”, Alapekkala suunnittelee.Pappappero on kilpaillut urallaan 39 kertaa statistiikalla 9–11–2. Ansioita 13,7-tuloksen täydellä matkalla juosseella ruunalla on 39 508 euroa..Eija Sorviston valmennettaville menestystä Oulusta laajalla rintamalla – ”Meni yli odotusten”