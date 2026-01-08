Pappappero on voittanut urallaan yhdeksän kertaa. Aiemmin ruuna kilpaili isokokoisen Haukipudas Horse Clubin omistuksesta.
Pappappero on voittanut urallaan yhdeksän kertaa. Aiemmin ruuna kilpaili isokokoisen Haukipudas Horse Clubin omistuksesta.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Pappappero vaihtoi heti keskiviikkona tulleen voiton jälkeen valmentajaa – "Bodeniin hiukan lyhyemmät kuljetusmatkat"

Uusista käsistä Pappappero aloittanee jo lähiaikoina.
Kari Alapekkala
Pappappero

