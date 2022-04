Paraponiravilähdöille riittää kysyntää, mutta toiminnalle kaivataan enemmän tukea – ”Syrjäytymisriski jo valmiiksi todella suuri”

Tulevan lauantain kisa starttaa kello 12.30, joten rata on suljettu verryttelyltä siihen asti, että viimeinenkin kisaan osallistuva valjakko on poistunut radalta. Voittoa lähtee tavoittelemaan seitsemän valjakkoa. Jokaisella ohjastajalla on turvallisuussyistä mukana kokenut kuski, koska kaikilla kilpailuun osallistuvilla on joko fyysinen tai kehitykseen liittyvä vamma.

”Meihin otettiin hyvissä ajoin yhteyttä. Olimme ehdottomasti halukkaita järjestämään tällaisen lähdön”, Jokimaan raviradan toimitusjohtaja Niko Solkio kertoo.

Paraponiravilähtöjen järjestämistä aktiivisesti edistäneen Suomen Para ravi- ja ratsastusyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Malmivaaran mukaan kysyntää lähdöille on. Hänen oma tyttärensä osallistui jo Vermon kisaan ja aikoo startata myös Lahdessa.

”Fossin Eetu (yksi paraponiravilähdön osallistujista) kerran soitti minulle, että voisitko järjestää sellaiset ravit, missä hän saisi ajaa kilpaa. Hippos otti kopin kirjeestäni, ja saimme järjestettyä Vermossa ensimmäisen tapahtuman”, Malmivaara taustoittaa idean syntyä.

”Ratsastusta voi harrastaa kuka vain ja sitä tehdäänkin paljon vammaispuolella, mutta meillä on paljon myös sellaisia ihmisiä, jotka haluavat harrastaa hevosten kanssa, mutta eivät missään nimessä halua kiivetä sen selkään. Kaikilla kilpailuun osallistuvilla on kuitenkin hevostaustaa, joten he ovat istuneet ennenkin kärryillä. Lajiin tutustuminen täytyy tapahtua ennen kilpailua, kuten kaikissa muissakin lajeissa.”

Myös apukuskeina toimivat ohjastajat ovat lähteneet innolla mukaan. Malmivaara kiitteleekin sekä ohjastajia että muita yhteistyökumppaneita, jotka ovat mahdollistaneet paraponiravilähdöt.

”Ohjastaja saavat työkseen istua kärryillä ihan riittämiin, mutta ovat silti valmiita lähtemään tällaiseen ylimääräiseen touhuun, vaikka heillä on ravipäivinä varmasti stressiä. Moni on todennut, että totta kai he tulevat. Tämä on mielettömän upeaa heiltä, kuten on myös ponien omistajilta, että antavat ne meille lainaan”, Malmivaara kiittää.

”Olemme saaneet esimerkiksi hevosvarusteita valmistavilta yrityksiltä lahjoituksia. Lisäksi R.R. Nykäisyn omistanut kimppa purkautui, mutta heille jäi rahaa yli, niin saimme heiltä 460 euron arvoisen lahjoituksen, että voimme tulevana lauantaina jakaa kilpailijoille yhtenä palkintona lahjakortit.”