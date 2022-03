Parvelan Retu avaa kautensa ensi viikolla – Elitkampen ei suunnitelmissa

Lauantain Ravigaalassa useammassa kategoriassa palkittu Parvelan Retu on ilmoitettu tiistaiksi Teivon raveihin. Vuoden hevoseksi valittu ori on voittanut uransa 41 startista peräti 38, joten odotukset ovat korkealla. Valmentaja Petri Laine kertoo, ettei ollut varsinaisesti suunnitellut kauden avausta kotiradalle, mutta Teivo kärsi hieman hevospulasta, joten treenari päätti tuoda suojattinsa radoille jo nyt.

”Onhan se tietysti vähän pulskassa kunnossa vielä, mutta parempi niin päin tässä kohtaa kautta, kuin jos hevonen olisi oikein timmissä kunnossa. Talvi on mennyt ihan hyvin. Retun kanssa ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa tai vaivaa, se on siitäkin erikoinen hevonen”, Laine kertoo.

Valmentaja ei ole suunnitellut oriin kilpailukalenteria Teivon starttia pidemmälle. Selvää on kuitenkin, että tähtäin on kesän rahakkaissa kilpailuissa.

Parvelan Retun kohdalla Elitkampeniin osallistuminen on mielenkiintoinen kysymys. Laine ei kuitenkaan lämpene ajatukselle reissata oriin kanssa Tukholmaan toukokuun lopulla.

”Hevosen täytyy olla oikein tosi hyvä, että se tulisi kysymykseen. Vähän se reissaaminen arveluttaa ja on tuota siitostouhuakin, niin tällä hetkellä tuntuu, että ei me sinne lähdetä.”

Jo viime vuonna Suur-Hollola-ajon ja Pohjoismaiden mestaruuden voittaneen hevosen kanssa voi lähteä luottavaisin mielin raveihin, mutta Laine pitää menestyksestä huolimatta jalat tukevasti maassa.

”Nämä ovat eläviä olentoja, niin ainahan lähdöt pitää juosta ensin. Vaikka hevonen on ollut hyvä ja terve, niin eihän sitä tiedä, miten muut ovat menneet eteenpäin. Vastustajia täytyy kunnioittaa, emmekä lähde mihinkään kisaan takki auki.”

Parvelan Retu ei ole tallin ainoa voitokas hevonen. Tallikaverinsa tavoin ainoastaan kolme tappiota urallaan kokenut Siirin Valtsu avaa kautensa keskiviikkona Vermossa. Illan päätöslähtönä ajettava Viisivuotislähtö on vähäisestä osallistujamäärästään huolimatta todella kovatasoinen, kun Laineen valmennettavan lisäksi kautensa avaa moni muukin ikäluokan kärkinimi kriteriumvoittaja V.G. Voiton johdolla.

”Siirin Valtsu on ollut terve, mutta hieman se on ollut meneväinen talven treeneissä. Se tuo jännitystä keskiviikolle, että miten se toimii. Pari kertaa olemme käyneet radalla, siellä se on mennyt ihan nätisti, mutta kotona on pitänyt ajaa selästä, virtaa on aika lailla. En pelkää, että se rupeaa laukkailemaan, mutta hieman mietityttää, onko lähtötohinoissa liikaa painetta, että kuinka se malttaa tulla loppua.”