Parvelan Retu kohtaa heti Evartin – ”Ei painuta maan alle, vaikka emme voittaisikaan”

Parvelan Retu kilpaili Kuninkuusravien jälkeen viime vuonna enää kolmesti ja päätti kautensa syyskuussa. Evartti puolestaan jatkoi kauttaan vielä viiden lähdön verran voittaen kaikki viisi – viimeisimpänä Pohjoismaiden mestaruuden Turussa.

”Parvelan Retun kanssa talvi on sujunut ihan mukavasti. Hevonen on ollut talven terveenä, ei sen puoleen mitään. Koko talvi on ajettu nätisti. Ihan hyvät kelit on ollut, mutta nyt pari viime viikkoa on ollut sellaisia, että ensin oli vähän kovaa, ja nyt alkaa olemaan pehmoista. Suoraan sanottuna nyt ei olla päästy ajamaan muuta kuin kävelyä”, valmentaja Petri Laine raportoi.

”Maanantaina kävimme Teivossa radalla, mutta muuten on ajettu rauhallisesti. Eipä se tarvitse hirveää pöllyytystä ennen starttiin tuloa. Ei tämä tietysti ole kauden tärkein startti. Eiköhän se starttien myötä tule kuntoon. Jos hevonen tässä suorittaa hyvin, ei sijoituksella ole niin väliä. Ei painuta maan alle, vaikka emme voittaisikaan. Siinä on kuitenkin starttailleitakin hevosia vastassa, ja Evartti palaa tauolta, joten vastusta kyllä riittää. Samoilla varusteilla jatketaan kuin viime vuonnakin. Korvat pysyvät kiinni, eikä niitä ole koskaan vielä täysin avattu.”

”Varmaan seuraava tähtäin on Erkon Pokaali, jos kaikki menee kauden avauksessa hyvin. Samalla tavalla edetään kuin viime vuonna”, Laine kaavailee.

