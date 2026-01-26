Parvelan Retun täysveli löysi kilpauran päätyttyä uuden kodin – "Eiköhän siitä ole moneksi vuodeksi iloa"

Parvelan Retun vuotta nuorempi täysveli Jiiveegee on hyvästellyt kilparadat 10 vuoden iässä. Johanna Kyläkosken omistuksessa kilpaillut ruuna ehti startata 41 kertaa totosijoin 6–8–4 ja tienata 23 840 euroa, kunnes vaivat pakottivat ripustamaan kilpakengät naulaan.”Sille tuli vähän jalan kanssa ongelmia, niin luovuimme raviurasta”, Kyläkoski kertoo.”Jiiveegee meni hyvin ja paransi iän myötä koko ajan. Sillä oli kuitenkin omat ongelmansa, ja kun tuli isompi ongelma, päätimme luovuttaa. Se on monipuolinen hevonen, joka oli tässä välissä lasten ratsuna.”Vaikka kilpaura jäi kesken, on tarinalla hevosen kannalta onnellinen loppu, kun se siirtyi Merja Iivosen ja Julia Kivelän omistukseen.”Nyt sille löydettiin paikka, missä sitä ajetaan, ratsastetaan ja ehkä vähän kisaillaankin. Eiköhän siitä ole moneksi vuodeksi iloa uusille omistajille. Se on kaikin puolin mukava hevonen, jonka kanssa voi harrastaa mitä vain.”Kyläkoskelle jää omistukseen siitostamma Donna Leonora ja sen varsa Donna Madeleine, joka ravasi marraskuussa 2-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa kolmanneksi. Donna Leonoran kaksi muuta jälkeläistä on myyty kimppahevosiksi. Lisäksi Kyläkosken omistuksessa on viime kesänä syntynyt suomenhevostamma Titterin Timantti (Parvelan Retu – Titteri Rok)”Yksi suomenhevonen pitää aina olla”, Kyläkoski nauraa.”Titteri Rok on meidän Kaustisen oman suvun viimeinen elossa oleva tamma, niin liisasin sen vuosi sitten. Varsa on nyt Kallelassa pihatossa. Näiden kokonaan omien hevosten lisäksi minulla on osuus muutamasta kimppahevosesta.”