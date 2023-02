Payet iski toistamiseen yllättäjänä - "Onks mul nyt sit Suomen paras?"

Knows Best haki odotetusti 1. kaarteen lopussa kärkipaikan haltuunsa. Yhtä odotetusti Hierro Boko lähti hänniltä heti kiertämään, ja Jarmo Saarela sai siirrettyä hevosen etusuoralla Knows Bestin rinnalle. Kaksikon takana väijynyt Com Milton näytti loppukaarteessa olevan ainoa potentiaalinen haastaja suosikkiparille, mutta sekin oli 2. sisällä tiiviissä pussissa.

Sitten iski kuin tyhjästä Juha Utala ja Payet. Valjakko tarkkaili avauskierroksen rauhassa 5. ulkona, eikä Payet näyttänyt vielä loppukaarteessa ehtivän millään mukaan voittotaistoon. Edessä selät eivät vetäneet, mutta 150 ennen maalia kärki alkoi tulla joka askeleella selkä edellä vastaan. Utala venytti koko osaamisensa peliin, ja Payet ehti ykköseksi tuloksella 14,4a/2100m.

"Välillä tuntui itsestäkin, että tehtävä on mahdoton. Suoran alussa vetäsin laput ja avasi korvat, tuli ihan uusi vauhti hevoselle", Utala kommentoi.

Payet on ollut pitkään kunnossa, mutta se on usein ollut enemmän tai vähemmän juoksunkulun uhri. Harva enää edes varmasti muistaa, että Payet yllätti myös 15. lokakuuta Kavioliigalähdössä.

"Sillä on ollut todella huonoja lähtöpaikkoja, eivätkä juoksutkaan ole aina natsanneet. Pitihän se tähän lähtöön vähän satsata. Payet olisi saattanut voittaa helpomminkin, jos yksi selkä olisi vetänyt paremmin matkalla. Kiva se on voittaa tiukasti ja varmasti", Utala nauratti yleisöä voittajakehässä.

Huuliveikon päästyä vauhtiin, ei vitseille meinannut tulla loppua laisinkaan.

"Payet on vähän samanlainen työmies kuin minäkin, se vaatii vähän potkua persuksille, niin sitten alkaa tapahtua. Tässä oli mukana Suomen parhaita hevosia, onks mul nyt sitten Suomen paras? Tänään ainakin oli", Utala jatkoi pilke silmäkulmassa.

Payet on melkoinen työmyyrä. Startteja on pian 100, ja tasaisen lähtönopeutensa vuoksi se saa kerta toisensa jälkeen vaativia reissuja.

"Se on ollut monessa maassa mukana, eikä ole siitä itseensä ottanut. Tämän kanssa on mukava tulla kukkia keräämään."

Hannu Korven valmentama Hierro Boko rutisti keulan rinnalta kakkoseksi, ja Knows Best oli keulasta samassa rintamassa kolmas.

