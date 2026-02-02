Pekka Kaidesoja Hippos ATG:n sisältövastaavaksi

Maanantaina Hippos ATG Oy tiedotti palkanneensa Pekka Kaidesojan osaksi tiimiään. Kaidesojan titteli on Head of Content, mikä tarkoittaa Suomeksi sisältövastaavaa.

”Olemme erittäin iloisia saadessamme Pekan mukaan Hippos ATG:lle. Pekalla on vahvaa kokemusta kansainvälisten urheilulähetysten ja sisältötuotannon parista. Hänellä on syvällinen ymmärrys raviurheilusta sekä urheilulajina että televisiotuotteena. Hänen osaamisensa auttaa meitä tarjoamaan asiakkaillemme kiinnostavaa ja korkeatasoista sisältöä Suomen markkinalle”, Hippos ATG:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke sanoo tiedotteessa.

Kaidesojalla on pitkä ura urheilumediassa ja televisiotuotannossa sekä kansainvälisesti että Suomessa. Suurten urheilutuotantojen lisäksi Kaidesojalla on kokemusta journalistisista tuotannoista ja sisältöjen kehittämisestä.

”Hippos ATG:llä on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa tapa, jolla vedonlyönti- ja ravisisältöjä esitetään Suomessa. Olen innoissani siitä, että pääsen rakentamaan parasta mahdollista vedonlyönti- ja suoratoistokokemusta pelaaja- ja raviyleisölle”, Kaidesoja kertoo.

Hippos ATG on Suomen Hippoksen ja ruotsalaisen peliyhtiö ATG:n yhdessä perustama peliyhtiö. Sen on tarkoitus aloittaa toimintansa Suomen pelimarkkinoilla lisenssijärjestelmän avautuessa heinäkuussa vuonna 2027.