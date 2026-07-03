Pekka Korpi voitti Suur-Hollola-ajon ensimmäisen kerran jo vuonna 1976 Meadow Trishillä.
Pekka Korpi voitti Suur-Hollola-ajon ensimmäisen kerran jo vuonna 1976 Meadow Trishillä.Anu Leppänen
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Pekka Korpi ennakoi Suur-Hollola-viikonloppua – "Rahat voisi jo lähettää Korhosen tilille"

Lämminveristen Suur-Hollola-ajoon Korven tallista osallistuu kolme hevosta.
Julkaistu
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Pekka Korpi
Suur-Hollola-ajo
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