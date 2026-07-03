Pekka Korpi ennakoi Suur-Hollola-viikonloppua – "Rahat voisi jo lähettää Korhosen tilille"

Viikonloppuna Suur-Hollola-ajot ravataan Jokimaalla. Pekka Korven tallista Lahdessa nähdään liuta hevosia, kun viikonlopun aikana häneltä kilpailee peräti 12 valmennettavaa. Lämminveristen Suur-Hollola-ajon karsintoihin Korpi osallistuu Corazon Combolla, Run For Royaltylla ja EL Jetpackilla.”Niistä jokaisen pitäisi olla ihan ok. Ainakaan mitään ongelmia ei ole ollut. Run For Royaltylla ja EL Jetpackilla lähtöpaikat hankaloittavat tehtäviä, mutta täytyy yrittää pärjätä tuolta. Tasaisia lähtöjä nämä ovat”, Korpi aloittaa.12-vuotiaalle Run For Royaltylle Suur-Hollola-ajo on sen uran viimeinen. Ori on voittanut kilpailun vuosina 2022 ja 2023. Tämän kauden viisi starttia ovat sujuneet ilman totosijoja.”Se on kotona hyväntuntuinen ja paremmalta lähtöpaikalta uskaltaisin odottaa enemmän. Vähän kun olisi tuuria juoksunkulussa, se ei ole ulkona finaalipaikasta. Hevosesta ei todellakaan huomaa, että sillä on käynnissä uran viimeinen kausi”, Korpi sanoo.Suur-Hollola-ajosta odotetaan toista vuotta peräkkäin Heikki Korhosen omistaman ja kasvattaman Massimo Hoistin näytöstä. Myös Korpi jakaa kunnioitusta kisan suurelle etukäteissuosikille.”Massimo Hoistin tietäessä olevan normaali, rahat voisi jo lähettää Korhosen tilille. Joensuussa Massimo Hoist oli niin hyvä, että sitä on kenenkään tosi vaikea voittaa”, Korpi kokee..Suur-Hollola-ajon kilpailukonseptista on riittänyt jo useana vuonna puhetta, onko peräkkäisinä päivinä ajaminen oikea ratkaisu hevosten kannalta. Korvella ei ole tähän vahvaa mielipidettä.”Minulle tämä nykyinen systeemi on sopinut ihan hyvin. Ehkä silti kaikista mieluiten ajaisin samana päivänä karsinnan ja finaalin. Hevoset saisivat silloin jo lauantain jälkeen alkaa huilata kauden seuraavia kilpailuja odotellessa”, Korpi pohtii.Sunnuntaina ravattavissa ikäluokkalähdöissä Korven valmennuksesta nähdään seitsemän hevosta. Näistä katseet erityisesti keräävät Viisivuotistähdissä kilpailevat Arctic Emerald ja Mint Match, Tammahambossa juokseva Arctic Greetta sekä Best Princessissä starttaava Spring Ale.”Aivan hyviä juoksuja hevoset ovat viime aikoina tehneet. Arctic Emerald oli Killerin Eliitissä kehno, enkä tiedä mikä siinä oli. Hyvältä hevonen tuntuu nyt kotona. Spring Ale oli jo ennen viime starttiaan hyvä, mutta esimerkiksi Kuopio Stakesissa ajot eivät onnistuneet”, Korpi sanoo.Pekan poika Hannu-Pekka ilmoitti 7oikein-lehden tallikommenteissa Spring Alen takaa takarivistä avaavan valmentamansa Sister Serenen saavan makoisan reissun keulassa juoksevan Spring Alen takana.Ykkösradalta kiihdyttävän Spring Alen ulkopuolelta matkaan avaa Korven Star-Racing Oy:n kasvattama Arctic Fiona, joka vielä vuosi sitten valmentautui Korven tallissa.”Spring Alekin lähtee hyvin, jos starttiin panostetaan. Arctic Fiona on kuitenkin ihan mahdottoman nopea alussa, joten tuskaista voi olla keulapaikan puolustaminen”, Pekka Korpi ennakoi.Viime vuosina Korven tallista tuttu nimi Suur-Hollola-ajossa oli Magic Madonna, mutta kesäkuun lopussa tamma poistui Korven valmennuslistalta. Siitokseen siirretty tamma ehti ansaita rahaa radoilta lähes 181 000 euroa.”Magic Madonna on todettu kantavaksi Corazon Combosta”, Korpi ilmoittaa..Massimo Hoist Suur-Hollola-ajon jättisuosikki – "Emme todellakaan pidä rangaistuspotkuna"