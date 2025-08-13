Arctic Fiona, Janne Korpi
Arctic Fiona voitti Tammakriteriumin Janne Korven ohjastamana.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Pekka Korpi myi Arctic Fionan Mikko Laakkoselle – "Ei näitä tietenkään lahjaksi saa, kun kuusinumeroisen summan maksaa"

Kauppojen myötä Arctic Fiona vaihtaa myös valmentajaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Mikko Laakkonen
Arctic Fiona
Pekka Korpi

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi