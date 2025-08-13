Pekka Korpi myi Arctic Fionan Mikko Laakkoselle – "Ei näitä tietenkään lahjaksi saa, kun kuusinumeroisen summan maksaa"

Heinäkuussa 07-vauhtisessa lopetuksessa Tammakriteriumin voittajaksi puristanut Arctic Fiona on siirtynyt Pekka Korven Star-Racing Oy:ltä Mikko Laakkosen eli ML Stable Oy:n omistukseen. Samalla hevonen siirtyy Korven tallista Hausjärvelle useita Laakkosen hevosia valmentavan Juho Ihamuotilan talliin.”Olen etsinyt huippuluokan tammaa jo pidempään. Minulla oli vähän aikaa sitten kaupat sovittuna Ruotsissa Wäjerstenin (Daniel) tallissa valmentautuvasta 7-vuotiaasta Cash Bank Bigistä. Hevosen piti enää käydä lääkäritarkastuksessa, mutta italialainen omistaja meni puihin eikä hommat menneet maaliin”, Mikko Laakkonen aloittaa.”Jannen (Korpi) kanssa tulee usein viestiteltyä, ja laitoin sitten hänelle viestin, että olisiko Arctic Fiona myytävänä?” Laakkonen taustoittaa.Ennen kauppojen varmistumista Arctic Fiona ostotarkastettiin Vermossa. Myös Laakkonen oli seuraamassa tapahtumia ja tykkäsi näkemästään.”Oikeastaan vain pieniä kauneusvirheitä löytyi. Hyvin perusterve hevonen. Janne kehui, että tamman vauhti on ihan valtava ja he pitävät sitä kehittyvänä hevosena. Kiitoksia vain Pekalla kaupoista, kaikki meni hyvin”, Laakkonen sanoo.Seuraavaksi Arctic Fionan kanssa on suunnitelmissa syyskuun alussa ajettavat Kriteriumin karsinnat. Kilpauran jälkeen Laakkonen on suunnitellut hevosen jättämistä itselleen siitostammaksi.”Ensi vuosi ainakin kilpaillaan, mutta katsotaan sen jälkeen jatkuuko kilpaura. Onhan se hyvin mennyt hevonen, hienonnäköinen ja erityisesti sen emälinja herätti kiinnostukseni. Ei näitä tietenkään lahjaksi saa, kun kuusinumeroisen summan maksaa, mutta hevonen on hintansa väärti, jos se tekee uran jälkeen muutaman hyvän varsan”, Laakkonen näkee.Mikko Laakkosella on omistuksessaan laaja määrä hevosia, joista osan hän omistaa yhdessä veljensä Hannu Laakkosen kanssa. Laakkosten hevosista Ruotsin puolelta viime vuosina seurattuja nimiä ovat olleet Daniel Wäjerstenillä valmentautuvat Vivillion, Screen Time Limit sekä Breedrill, joista jälkimmäisenä mainitun ura on tullut hiljattain päätökseen.”Breedrill loukkasi vähän jalkaansa tarhassa ja on jo tulossa seuraavalla kyydillä Kallelaan. Siemennetään se sitten ensi keväänä. Katsotaan kilpailukauden jälkeen jatkuuko Vivillionin ja Screen Time Limitin ura vielä, vai siirtyvätkö nekin jo siitokseen”, Laakkonen päivittää..Laakkoset kasvattavat nyt Suomeen –"Rupesi tympimään, kun urat jäivät niin lyhyiksi"