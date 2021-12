Pekka Korpi nuorensi kalustoaan – ”Meillä on kaikki myytävänä”

Antti Sangi haki Busy Combon Pekka Korvelta viime viikon maanantaina ja toi sen kotiin Teivon klinikan kautta. Eläinlääkäri Jukka Houttu operoi tähystämällä nuljuluusta irronneen palan.

”Se oli tiedossa. Ilkka (Korpi) oli sanonut viime startin jälkeen, että jalka kannattaisi kuvata, vaikka tamma ei laukannutkaan. Houtulla on näistä hommista kokemusta”, Antti Sangi juttelee.

Ihan heti Busy Comboa ei siten radoilla nähdä, mutta toiveissa tietysti on, että ensi kesänä se nähtäisiin operaation myötä entistä ehompana. Viime kausi oli vain kohtalainen: 16 starttia totosijoin 3-1-3 ja rahaa 13 200 euroa.

”Pekan kanssa tehtiin muutama vuosi sitten kauppoja, jotka ei menneet ihan putkeen. Nyt sanoin Pekalle, että pitäisi saada sellainen hevonen, että saat sinäkin yösi nukuttua”, Sangi veistelee.

Pekka Korpi odottaa parannusta olevan luvassa, vaikka hevosen myikin.

”Nuoret hevoset yleensä petraa, jos ne saa terveenä treenata. Busy Combo teki muutamia hyviä startteja, mutta kävi kesällä kipeänä. Siitä tuli takapakkia”, hän taustoittaa.

Myynnissä ei ollut suurempaa dramatiikkaa.

”Meillä on kaikki myytävänä, saa tulla ostamaan. Kaikkia ei voi pitää, kun on uusia nuoria hevosia tulossa. Pakko on jostain päästä vähentää”, Pekka Korpi linjaa.

Uusia 1,5-vuotiaita hän laskee treenissä olevan 12-13. Niille tekivät viimeksi tilaa Marschall Match ja Green Keeper U.S.

”Marschall Match vaikutti alkuun tosi hyvältä ja treenasi koko ajankin hyvin, mutta ei vaan onnistuttu sen kanssa. Tuli tyhmiä laukkoja, ei saatu irti sitä mitä siinä oli.”

Marschall Match muutti vastikään Sari Orreveteläisen hoiviin Ylöjärvelle ja käy häneltä Teivon klinikalla huollettavana. Tuleva valmentaja on vielä auki.

”Green Keeper oli hyvässä kunnossa, mutta tuli sitten yskään ja lähti kotiin”, Korpi kuittaa.

Ruotsissa häneltä on tällä hetkellä kuusi hevosta Suvi Paloahon hoivissa.

”Janne käy siellä välillä jelppimässä. Hevosten määrää ei ole tarkoitus lisätä, mutta tammi-helmikuun vaihteessa on tarkoitus vähän vaihtaa hevosia ja lähettää uusia nuoria hevosia”, Pekka Korpi suunnittelee.