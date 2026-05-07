Skandaali Norjassa: Peliyhtiön teknisen vian vuoksi lähes 24 000 ravivetoa sisään ilmaiseksi

Norjassa hevospelaamisen osalta monopoliasemassa oleva Norsk Rikstoto on joutunut viranomaistutkintaan vakavan järjestelmävirheensä vuoksi. Helmikuun alussa yhtiön vedonlyöntijärjestelmässä ilmeni toimintahäiriö, jonka aikana 5158 pelaajaa ehti asettaa yhteensä 23 716 peliä veloituksetta. Kyseiset pelipäivät olivat tiistai ja keskiviikko, jolloin pelataan norjalainen V75- ja Ruotsin V86-peli.Norsk Rikstoton arvioidaan menettäneen pelijärjestelmässä olleen virheen vuoksi mahdollisesti jopa miljoonia kruunuja.”Emme voi vielä arvioida bruttoliikevaihdon menetystä, palaamme siihen myöhemmin”, Rikstotosta vastattiin sähköpostitse Trav og Galopp-Nyttille.Nyt peliviranomaiset tutkivat tapausta mahdollisena kansallisen rahapelilain rikkomuksena. Viranomaiset ovat korostaneet, että kaiken rahapelaamisen on perustuttava maksettuun panokseen, sillä luotolla pelaaminen ja ilmaisvedot ovat maan laissa kiellettyjä.Tilanteen vakavuutta lisää se, että samantapainen tekninen häiriö toistui järjestelmässä uudelleen maaliskuun loppupuolella. Tästä ilmoittaminen Rikstotolla viivästyi ja viranomaiset saivat tiedon asiasta reilusti sallitun aikarajan jälkeen, joka on herättänyt lisäkymyksiä.Tässäkin tapauksessa Rikstoto päätti jättää perimättä maksuja jälkikäteen niiltä asiakkailta, joiden vedot menivät läpi ilmaiseksi.Norsk Rikstoton viestintävastaava Lise Mette Kjellberg perustelee päätöstä uutisessa, että korjaustoimenpiteiden koettiin mahdollisesti voivan johtaa tilanteeseen, jossa asiakkaiden pelirajat olisivat ylittyneet.Ongelmat ovat ilmenneet sen jälkeen, kun Rikstoto otti käyttöön uuden pelijärjestelmänsä Betmakers-yhtiöltä.