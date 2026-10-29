Mikael Bäcke Hippos ATG
"On hienoa nähdä, että Suomi saa ensimmäisen vakituisen paikan pohjoismaisessa pelikalenterissa", Hippos ATG:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke iloitsee.Kuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Peliyhtiöt eri linjoilla maanantaiuudistuksen suhteen

Hippos ATG näkee pohjoismaisen yhteistyön syventämisen myönteisenä asiana. Veikkauksessa pelätään Suomen ravien kiinnostuksen heikentyvän.
Julkaistu
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Antti Karhila
Juha Ahjolinna
Mikael Bäcke
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Hevosurheilu
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