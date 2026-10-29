Peliyhtiöt eri linjoilla maanantaiuudistuksen suhteen

Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö Svensk Travsport tiedotti viime viikolla, että ATG:n jälkimmäisen vuosipuoliskon maanantain lounasravit pelataan Suomen raveihin. Se tarkoittaa, että 1.7.2027 alkaen Suomen maanantain pääravit alkavat kello 13.20.”Suhtaudumme erittäin myönteisesti pohjoismaisen yhteistyön syventämiseen. Se vahvistaa hevosurheilua ja sen pitkän aikavälin myönteistä kehitystä sekä mahdollistaa jännittävämpiä pelikokemuksia. On hienoa nähdä, että Suomi saa ensimmäisen vakituisen paikan pohjoismaisessa pelikalenterissa”, Hippos ATG:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke sanoo.Viime viikon maanantain Suomen Killerin 10 lähdön raveihin pelattiin reilut 170 000 euroa. Saman päivän Ruotsin Rommen 8 lähdön iltapäiväraveihin pelattiin reilut 380 000 euroa. Mikä tulee olemaan uusien yhteispohjoismaisten maanantailounaiden pelivaihto, sitä Bäcke ei lähde arvailemaan, mutta Suomen ravien vaihto varmuudella nousee ja tuo uutta tuottoa Suomen raviurheilulle.Tulevaisuudessa Mikael Bäcke toivoo Suomen ravien roolin näkyvyyden ja kiinnostuksen ulkomailla lisääntyvän entisestään. Miten se vaikuttaa Suomen ravikalenteriin, on vielä auki.”Pelikalenterin kehittäminen ja maiden välinen yhteistyö ovat pääasiassa urheilukysymyksiä ja Suomen Hippoksen ja Svensk Travsportin välinen asia. Ymmärrän, että kalenterikysymykset herättävät tunteita hevosihmisten keskuudessa, mutta Hippos ATG:n näkökulmasta suhtaudumme yhteistyön syventämiseen erittäin myönteisesti”, Bäcke linjaa.Ravivalmentajat ja Veikkaus varauksellisiaRavivalmentajien yhdistyksessä uudistuksesta ei ole ehditty vielä virallisesti keskustelemaan, mutta riemunkiljahduksia se tuskin aiheuttaa.”Maanantai on monelle tärkeä koko viikkoa rytmittävä työpäivä. Ravien alkamisaika 13.20 pakottaa lähtemään paikalle hyvin aikaisin. Lauantain ja maanantain ero on tallin toiminnan kannalta erittäin suuri, vaikka kellonaika ravien alkaessa olisikin suurin piirtein sama”, toiminnanjohtaja Antti Karhila tietää.Myös Veikkauksessa maanantairavien uuteen ajankohtaan suhtaudutaan varauksella.”Ravit lajina rakentuu hevosista ja ihmisistä, jotka tulevat radalle, seuraavat lähtöjä TotoTV:stä ja elävät kilpahevostensa mukana. Maanantain pääravien siirtäminen keskelle työpäivää vie monelta suomalaiselta mahdollisuuden olla mukana siinä hetkessä. Meidän näkemyksemme mukaan muutos heikentää Suomen ravien kiinnostusta”, Juha Ahjolinna sanoo..Uutispommi Ruotsista: jälkimmäisen vuosipuoliskon 2027 maanantairavit Suomessa lounasraveja.Arto Hytönen maanantaiuudistuksesta: ”Merkittävä päänavaus yhteispohjoismaisessa kokonaisuudessa”