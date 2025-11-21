Perjantai-iltana ajetaan kahdella paikkakunnalla: Olli Koivunen juhlii Forssassa työn merkeissä, Caru Kuopiossa

Perjantaina Suomessa ravataan Kuopiossa ja Forssassa. Päivän ykkösravit kisataan Kuopion Sorsasalossa, missä Toto5-kierroksella katseet kohdistuvat avauskohteessa kilpailevaan Caruun. Pohjois-Savon Hevosjalostusliiton Kasvattaja-ajossa Harri Sulun valmentama viisivuotistähti tavoittelee kauden kahdeksatta täysosumaa 80 metrin takamatkalta.”Tämä on kauden viimeinen kilpailu. Hevonen on käytännössä jo siirretty talvitreeniin. Keli näyttää siltä, että täytyy hevonen vielä laittaa hiukan pidempiin hokkeihin. Ihmeellisempiä valmisteluja emme tähän lähtöön ole tehneet, mutta ehjällä juoksulla odottaisin sen kiertävän tällaisessa lähdössä voittotaistoon”, Sulku ilmoittaa.Lämminveristen Kasvattaja-ajossa suosikkeihin lukeutuvat Smokin Royalty, Prince Casper sekä paalulta starttaava Luxorius..Päivän kakkosravit kisataan Forssan Pilvenmäellä. Kahdeksan lähdön mittaisissa raveissa neljässä lähdössä kilpaa ohjastaa tänään perjantaina 30 vuotta täyttävä Olli Koivunen.”Todella kiva, kun niin moni ihminen on muistanut minua syntymäpäivien johdosta. Äiti toi aamulla ihan kakkua tallille. Mukava saada viettää päivää mieluisassa puuhassa eli raveissa”, Koivunen tunnelmoi.Koivusen illan parhaisiin saumoihin Forssan Toto4-kohteissa lukeutuvat Terri Lehtosen Ready For Tomorrow sekä isä-Harrin valmentama Super Clue.Lauantaina Koivusten tallilta useampi hevonen suuntaa kohti Killerin Toto75-raveja.”Siellä uskon erityisesti Fortunewheelgarnenin ja Extreman petraavan, kun starttiväli on edellislähtöön peilattuna lyhyempi. Precious Rockin ja Albarino Salan uskon myös olevan hyviä”, Olli Koivunen kertoo.