Olli Koivunen
Urallaan 1607 voittoa ohjastanut Olli Koivunen täyttää tänään perjantaina 30 vuotta.Kuva: Anu Leppänen
Perjantai-iltana ajetaan kahdella paikkakunnalla: Olli Koivunen juhlii Forssassa työn merkeissä, Caru Kuopiossa

Perjantaina päivän ykkösravit ajetaan Kuopion Sorsasalossa.
Kuopion ravit
forssan ravit
Harri Sulku
Caru
Olli Koivunen

