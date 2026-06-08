Perjantaina ja lauantaina Toto75-kierros – Callela Nelson ja Holcombe Zet Vieremällä, V.G. Voitto Jyväskylässä

Viikon ensimmäinen 75-kierros on keskiviikkona Vermossa, ja perinteisen lauantain ohella myös perjantaina Vieremän ravien pääpelinä toimii Toto75.Perjantaina Toto75-pelin palautusaika päättyy noin kello 19.45.Vieremän mielenkiintoisimpiin lähtöihin lukeutuu lämminveristen avoin lyhyen matkan kisa. Kauden avausstartissaan vakuuttanut, mutta sen jälkeen kahdesti laukkaan kisansa pilannut Callela Nelson starttaa ykkösradalta. Se saa vastaansa Antti Ojanperän valmentamat Dozen Of Oystersin ja Holcombe Zetin.Myös avoimen tason kylmäveriset kohtaavat toisensa lyhyellä matkalla Kainuu Ajossa. Derby- ja Kriterium-voittaja Paavolan Hurmos starttaa kolmosradalta ja saa vastaansa vuotta nuoremman Kriterium-voittajan Alarik Huikean. Kokeneempaa kaartia kisassa edustavat muun muassa Enon Vilppi, Hissun Feeniks, Herra Heinämies ja Lumettaja.Lauantaina Jyväskylässä mielenkiinto kohdistuu Killerin Eliittiin. Myös kylmäveripuolella nähdään maamme huippuravureita.3140 metrin matkalla kilpailtavan Killerin Kimaran suuri suosikki on V.G. Voitto. Mukaan ilmoitettiin vain kuusi hevosta, ja hallitseva ravikuningas sai uloimman lähtöradan. Ykkösradalta kiihdyttää tuore Solvallan valloittaja Vänrikki.Suomenhevostammojen Killerin Kimarasta on odotettavissa tasaisempi taisto. 2140 metrin matkalla kilpailtavassa tammalähdössä suosikit saivat hyvät lähtöpaikat. Lumi-Oosa kiihdyttää kolmosradalta ja heti sen ulkopuolelta Annan. Kakkosradalta starttaa Akvarelli ja ykkösradalta Ypäjä Päivi. Vajaan parin kuukauden paussilta palaava Henkinen arvottiin ysiradalle.Kylmäveristen pronssidivisioonakarsinnassa Teemu Okkolinin valmentama ja ohjastama Vilkkeen Villi hakee jo viidettä peräkkäistä täysosumaansa.Viimeksi ykkösradalta kauden avausvoiton napannut Blast Pad starttaa samalta lähtöradalta lämminveristen haastajadivisioonakarsinnassa.Pääset tarkastelemaan Vieremän lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.Jyväskylän lähtölistat löydät tästä linkistä..Romanov Comeryllä loistava arpaonni – näiltä lähtöradoilta Killerin Eliittiin