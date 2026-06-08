Callela Nelson rattaillaan Hannu Torvinen
Callela Nelson pääsee huippupaikalta matkaan Vieremällä. Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Perjantaina ja lauantaina Toto75-kierros – Callela Nelson ja Holcombe Zet Vieremällä, V.G. Voitto Jyväskylässä

Tällä viikolla kotimaassa on peräti kolme Toto75-kierrosta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Toto75
vieremän ravit
Jyväskylän ravit
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi