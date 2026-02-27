Kautensa avaava Harjan Valtias heti suosikki – ”Ainakin viime vuonna se oli hyvä suoraan tauoltakin”

Viikon viimeinen T5-kierros käynnistyy tuttuun tapaan Oulun ravien neljännestä lähdöstä. T5-kohteista löytyy pari isoa suosikkia, mutta myös pari hyvin tasaisesti pelattua kohdetta. Jälkimmäiseen kategoriaan kuuluu illan viides lähtö, joka on samalla T5-pelin toinen kohde.Siinä suosikiksi on luotettu Nea Leppäsen valmentama Harjan Valtias. Se ei yllätä, sillä kyseessä on hyvin voitokas ravuri. 8-vuotias ruuna on kilpaillut urallaan 19 kertaa totosijoin 9–2–2.Viime vuonna Harjan Valtias kilpaili kahdeksan kertaa ja voitti kuudesti. Lisäksi se sijoittui kerran toiseksi ja kolmanneksi, joten se ei jäänyt yhdessäkään viime kauden kisassaan kolmen parhaan ulkopuolelle.”Kaikki on mennyt tauon aikana hyvin. Meillä on ollut hyvä talvi treenata. Hevonen on tuntunut hyvältä treeneissä”, Leppänen kertoo.Leppäsen mukaan Harjan Valtias on kehittynyt talven aikana ja tuntuu terveemmältä kuin viime vuonna. Siinä mielessä lähtötilanne on hyvä, mutta toki melkein puolen vuoden tauko tuo mukanaan omat kysymysmerkkinsä.”Ainakin viime vuonna se oli hyvä suoraan tauoltakin. Ainahan Harjan Valtias tekee parhaansa. Tauko on kuitenkin pitkä eikä hevosta ole hiitattu lainkaan sen aikana, niin siksi olen maltillisin mielin. Siinä on mielestäni muitakin hyviä hevosia. Himman Skaanialla on esimerkiksi kaksi peräkkäistä voittoa, ja kun me tulemme tauolta, on muilla varmaan parempi tilanne”, Leppänen pyörittelee.Leppänen ei ole vielä ennen kauden avausstarttia maalaillut suuria tavoitteita tälle vuodelle. Selvää on, että vasta 19 kertaa kilpailleen ruunan kanssa pyritään täysipainoiseen sesonkiin.”Toivon vain, että pääsemme ajamaan tasaisesti kilpaa. Se vaatii tietenkin, että hevonen pysyy terveenä. Sen suurempia suunnitelmia ei ole. Katsotaan, miten hevonen lähtee starttien myötä menemään.”