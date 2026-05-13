Pertti Koskenniemi Finlandia-Ajon yleisömäärästä: "Monen asian summa"

Kasvua koko viikonlopun yleisömäärässä oli 32,2 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Selvästi suurempi harppaus tapahtui lauantaina. Viime vuonna lauantai houkutteli paikalle 1220 ihmistä, mutta tänä vuonna lauantain katsojamäärä oli 1908..”Olen tyytyväinen. Vähän äitienpäivä pelotti, mutta lopputulos osoitti, että ajankohta onnistui ihan hyvin. Uskon, että yleisömäärän kasvu oli monen asian summa: myöhäisempi ajankohta, riittävän lämmin ilma ja auringonpaiste sekä urheilullinen taso. Olihan koko viikonloppuna äärimmäisen tasokkaat ja hienot lähdöt. Lisäksi päälähtöön oli ladattu suomalaisodotuksia, mitä ei ole tapahtunut moneen vuoteen”, Vermon toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi sanoo..Kasvaneesta yleisömäärästä huolimatta ravintolamyynti pysyi viime vuoden tasolla..”Asiakaskunta on miesvoittoista, ja äitienpäivä vaikuttaa monen käyttäytymiseen.”.Parannettavaa Koskenniemi löytää etenkin ravintolapalveluiden saralta..”Meidän pitäisi miettiä, että jos saamme paikan päälle melkein 2500 ihmistä, niin miten me sijoitamme ravintolapalvelut tähän rakennukseen. Puhun myös ruoasta, että kuinka monta erilaista vaihtoehtoa meillä tulisi olla. Meillä on painopiste liikaa Street Bar Voltissa. Isoa pinta-alaa pitäisi pystyä hyödyntämään paremmin. Täytyy miettiä Derbyä varten, miten pystymme parempaan.”.Finlandia-Ajo 2026Viime vuodesta poiketen lauantaina ajettin kotimaan divisioonafinaalit.Myös ajankohta oli aiempaa myöhempi.Yleisömäärä kasvoi, ravintolamyynti ei..Pääkirjoitus: Kaksijakoiset tunnelmat – upea urheilu olisi ansainnut enemmän yleisöä