Pertti Koskenniemi peliratkaisusta: ”Iloinen uutinen raviurheilulle ja Vermolle”

Hevosurheilu uutisoi tiistaina ATG:n järjestävän 10.5. Finlandia-Ajoon Grand Slam 75 -kierroksen ja muut V- ja lähtökohtaiset pelit omaan pooliinsa. Perusteeksi kerrottiin, että näin yhtiö mahdollistaa kansainvälisten kumppaneidensa osallistumisen peliin.”ATG voisi pelata Veikkauksen yhteiseen pooliin, mutta se ei olisi laillisesti mahdollista kansainvälisille kumppaneillemme. Haluamme kuitenkin tarjota Finlandia-Ajon myös kansainvälisille kumppaneillemme, ja siksi ATG järjestää erillisen poolin yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa”, ATG:n kansainvälinen johtaja Petter Johansson perusteli Hevosurheilulle.Sosiaalisessa mediassa ratkaisu tulkittiin Suomen raviurheilun kannalta kielteiseksi, mutta sitä se ei Vermon toimitusjohtajan Pertti Koskenniemen mukaan ole.”On iloinen uutinen raviurheilulle ja Vermolle, että kansainvälinen peli raveihimme järjestetään. Viime vuonna sitä ei järjestetty, mutta toissa vuonna Vermo sai siitä kohdekorvauksia yli 40 000 euroa”, Koskenniemi kertoo.Lisätulo on kansainvälisen ravipäivän järjestämisessä tarpeen.”Emme saa tukea ulkomaisten hevosten, hevosenhoitajien ja ohjastajien tuomiseen ja majoittamiseen, vaan vastaamme merkittävistä kuluista itse. Tulevaisuuden lisenssimarkkinaa ajatellen ja muutenkin on kuitenkin minusta ehdottoman tärkeää, että Suomella on Ruotsin Elitloppetin tai Norjan Oslo Grand Prix’n tapainen suuri kansainvälinen ravipäivä”, Pertti Koskenniemi näkee.Pelaajien puolesta hän olisi toivonut kansainvälistä yhteispeliä.”Isommat poolit olisivat olleet kaikille etu, ja ulkomainen peli olisi saattanut joissain tapauksissa tuoda etua suomalaispelaajille”, Koskenniemi perustelee.”Hyvää syntyneessä ratkaisussa on se, että nyt Vermoon pystyvät pelaamaan myös Norja, Tanska ja pienemmät ATG:n kumppanimaat.”Finlandia-ravit ajetaan Vermossa tänä viikonloppuna 9.–10.5. Kansainvälisen pelin omille ja kumppaneidensa asiakkaille ATG tarjoaa vain sunnuntain 10.5. raveihin..Ei yhteispeliä Vermoon – ATG: ”Haluamme tarjota Finlandia-Ajon myös kansainvälisille kumppaneillemme”