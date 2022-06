Perttusen ruotsintuonti häikäisi - Hannu Torviselle uran 2 000. voitto

Tapio Perttusen valmentama ja ohjastama Go West Young Man nappasi toisen peräkkäisen voittonsa Suomessa. Jocosen 6-vuotias poika taivalsi johtopaikalla juosseen Royce Rollsin rinnalla ja runttasi lopussa ykköseksi. Napakasti kirinyt Hannu-Pekka Korven Book Seven ehti niin ikään Risto Airaksisen valmentaman Royce Rollsin edelle.

Go West Young Man on Perttusen pojan Antti Perttusen löytö. ”Ruuna teki heti eka starttiin positiivisen esityksen, joten oli ennustettavissa, että se parantaa edelleen. Siihen on ollut isot odotukset, ja nyt kai voi jo todeta, että ne ovat jopa ylittyneet.”

Hevosen omistaa Team Go West. ”Siinä on mukana seitsemän henkilöä, joista pari ensikertalaisia, ja itse toimin pelkästään kimpanvetäjänä. Näitä omia sarjoja olisi tarkoitus ajella erityisesti lauantairaveissa ja totta kai toivotaan, että hevonen nousisi mahdollisimman korkealle tasolle. Jalat pidetään kuitenkin tiukasti maassa. Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on ainakin Suur-Hollola-viikonloppuna tarjolla oleva enintään 100 000 euroa voittaneiden sarja.”

Ravien päätöslähdössä juhli kauden avausvoittonsa juossut Viesmanni. Juhlan aihetta oli myös sitä ohjastaneella Hannu Torvisella, joka ajoi uransa 2 000. ykkösensä. ”Hevonen oli hyvä, ja nyt tuntuu mukavalta, kun ennen lähtöä selässä ollut pieni apina putosi”, Torvinen fiilisteli voittajahaastattelussa.

Lue raveista lisää keskiviikon Hevosurheilusta.

Oletko jo tilaaja?