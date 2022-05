Perttusen talliin 11-aikainen ruuna Ruotsista – ”Ei se kaikista edullisinkaan ollut”

Useamman menestyneen kimppahevosen taustalta tuttu Antti Perttunen on käynyt jälleen hevoskaupoilla. Hänen vetämä Go West Team sisältää useamman erikokoisilla osuuksilla mukana olevan osaomistajan. Porukka hankki omistukseensa Ruotsissa mukavasti pärjänneen Go West Young Manin, joka siirtyi kimpanvetäjän isän, Tapio Perttusen valmennukseen.

”Tämä ostettiin suoraan edelliseltä omistajalta eli Stall Courantilta”, Antti Perttunen kertoo.

Uudet omistajat kiinnostuivat hevosesta siksi, että se on startannut 6 vuoden ikäänsä nähden vasta varsin vähän, 26 kertaa. Ennätys 11,0aly osoittaa, että vauhtia ruunalta kuitenkin löytyy.

”Uskomme, että sillä on vielä paljon annettavaa. Se on juossut sen verran kovia lähtöjä Ruotsissa, että sen pitäisi pärjätä omissa sarjoissaan ja aika paljon pidemmälläkin, kun voittosummakin on aika pieni (75 991 euroa).”

Go West Young Man aloitti uransa kolmivuotiaana. Neljästä ensimmäisestä startistaan se voitti kolme. Vuosina 2020 ja 2021 hevonen keräsi kummallakin kaudella kaksi täysosumaa. Tämän vuoden kaksi starttia eivät tuoneet merkittävää menestystä.

Go West Young Manin uran toistaiseksi suurin onnistuminen tuli nelivuotiskaudella, kun ruuna jätti Margareta-sarjan lähdössä taakseen kovia nimiä. Voittoisasta suorituksestaan hevonen palkittiin 30 000 euron ensipalkinnolla.

Kaikkiaan 26 starttia ovat tuoneet statistiikan 7-1-1.

”En paljasta kauppasummaa, mutta hevonen on mennyt kahdesti 11-alkuisen ajan täydellä matkalla, joten ei se kaikista edullisinkaan ollut. Jonkun verran joutui maksamaan”, Perttunen väistää kysymyksen kauppasummasta

Perttusen vetämillä kimpoilla on jo ennestään hyviä kokemuksia Stall Courantin kanssa tekemistä kaupoista, sillä samasta osoitteesta Suomeen tuli nettihuutokaupasta hankittu Frankenstein Am, joka on pärjännyt mainiosti uudessa kotimaassaan.

Antti Perttunen odottaa tulevaa kesää innolla, sillä hänen osaomistamansa hevoset ovat juuri palailemassa radoille. Lisäksi hänen niin ikään osaomistamansa, vuoden 2016 Villinmiehen Tammakilvan voittaja Bid On Kempin esikoinen Bid On Fire on aloittelemassa lähiaikoina kilpauraansa.

”MAS Chili on vielä kuvioissa. Sen ja Frankensteinin pitäisi kohta tulla starttiin. Jälkimmäinen ehtikin aloittaa jo kauden, mutta sillä oli pieni suolitukos, mikä toi takapakkia. Bid On Fire aloittaa myös kohta puoliin. Siitä on kovat odotukset. Siinä pitäisi olla oikea varsa, mutta sittenhän sen näkee, kun lyödään numerolappu kylkeen. Bid On Fire on vähän kovapäinen hevonen, niin toivotaan, että se puree oikealla tavalla kuolainta kilpailutilanteessa. Ainakin emällä oli tosi hyvä kilpailupää. Toivotaan, että se on periytynyt myös varsalle.”