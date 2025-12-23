Peter Ingves talveksi Floridaan –"Varmaan tulee käytyä joku Panthersin matsikin katsomassa"

Kun Hevosurheilu julkaisi lokakuussa laajan lähikuvajutun Peter Ingvesistä, tällä ei ollut vielä tarkkoja tulevaisuudensuunnitelmia. Ovet olivat auki joka suuntaan.Sen jälkeen asiat ovat edenneet niin, että 11. tammikuuta Peter lähtee kolmeksi kuukaudeksi Floridaan.”Turistimatkalle. Haluan päästä kylmää ja märkää pakoon. Varmaan tulee käytyä joku Florida Panthersin matsikin katsomassa”, hän suunnittelee.Kristiinankaupunkilaislähtöinen maailmankansalainen on työskennellyt hevosten kanssa Euroopassa Suomessa, Ruotsissa, Italiassa, Saksassa, Tanskassa, muttei koskaan Amerikassa.”Olen aina halunnut nähdä, miten hevoset saadaan Amerikassa menemään nuorena niin kovaa. Nyt siihen tarjoutuu tilaisuus”, Ingves jatkaa.”Olen lupautunut auttelemaan Reijo Liljendahlia. Tarkemmin ei ole sovittu, miten, mutta jonkin verran on tarkoitus ajaa varsoja. Reijolla on niitä nyt 14 ja kai vähän lisääkin tulossa.”Samalla Ingves pääsee näkemään muidenkin huippuammattilaisten työskentelyä.”Reijo tekee yhteistyötä Marcus Melanderin kanssa ja treenaa Åke Svanstedtin paikassa, jossa treenaa myös Lucas Wallin. On tosi kiva nähdä, miten he siellä varsoja treenaavat.”??Kesän Ingves haluaa viettää Pohjolassa.”Suomi ja Ruotsi on kesällä maailman parhaita paikkoja.”.Elämä hymyilee taas Peter Ingvesille – "Kaikki oli pelkkää suorittamista"