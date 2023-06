Peterin bonuksilla 16 hevosen huippulähdöt Mikkeliin – tästä on kyse

Mikkelissä ajetaan 12.6. kolme divisioonakarsintaa ja 5-vuotiaiden oriiden ja ruunien Varsakunkku-karsinta 3000 euron ykkösillä ja kaksi ”Peterin bonusta” 5000 euron ykkösillä. Lämminveristen tasoitusajossa iskevät yhteen mm. Xeven Leader ja Go West Young Man, suomenhevosten vastaavassa lähdössä Kuuselan Wiltteri ja Core.

Mitkä ihmeen Peter bonukset? Pienellä salapoliisintyöllä mieheksi niiden takaa paljastuu kokkolalais- tai tarkemmin sanottuna alaveteliläislähtöinen yrittäjä Peter Forsström.

”Olen ollut hevosurheilun parissa vuodesta 1971 lähtien. Olen yrittäjä ja pärjännyt suhtkoht hyvin, ja minulla on mahdollisuudet tukea hevosurheilua. Kokkolassa asuessani tuin Kaustisen rataa. Sponsoroimme esimerkiksi vuosikausia yhdessä Raimo Nykäsen kanssa Pelimanniajoa. Seitsemän vuotta sitten muutin Juvalle, ja sen jälkeen olen seurannut tiiviisti, mitä Mikkelissä ja Etelä-Savossa tapahtuu”, Forsström esittäytyy.

”Nyt päätin lahjoittaa rahaa Mikkelin radan palkintoihin, ja vastaanotto oli hieno. Tiedän, miten raskasta hevosurheilu Suomessa on, mutta 16 hevosen tasokkaat lähdöt osoittavat, että kun on hyvät palkinnot, mielenkiinto herää.”

Forsström laskee itse omistavansa noin 30 hevosta – valtaosan 2-5 hengen porukoissa.

”Niitä on Amerikassa neljä ja Ruotsissa ja Suomessakin ihan riittävästi. 3-vuotias tamma Pride N Joy tienasi viime kaudella sata tuhatta dollaria ja aloitti tämänkin vuoden lupaavasti. Myös 2-vuotias Robin Hood on Noel Daleylla ja juoksi koelähdön ja näyttää erinomaisen hyvältä. Sen on tarkoitus tulla 2-3-vuotiskausien jälkeen Eurooppaan. 2-vuotias Felicia treenaa Åke Svanstedtilla erinomaisesti. Palermo Hanover juoksi 2-vuotiaana 250 tuhatta, ja kun se myytiin, siitä saatiin saman verran. Amerikan homma on siten maksanut itsensä takaisin”, Forsström laskee.

”Ruotsissa mielenkiintoisin hevonen on Calgary Gamesin 5-vuotias veli Decathlon. Se aloitti lupaavasti, mutta loukkaantui sitten. Nyt se treenaa taas hyvin, ja siltä odotetaan paljon. Suomeen perustin Coccola-tallin, jonka ensimmäinen kasvatti Francis Coccola on mennyt ihan mukavasti. 3-vuotias Johan Coccola on Antti Ojanperällä ja tosi mielenkiintoinen. Se juoksi koelähdön ja aloittaa juhannuksena.”

Aikaisemmista hevosistaan Peter Forsström nimeää tärkeimmiksi Friendly Melodyn ja Beer Summitin.

”Friendly Melody juoksi paljon rahaa ja voitti paljon lähtöjä, mm. Oulu Grand Prix’n. Beer Summit teki myös hienon uran, mutta siitä olen myynyt osuuteni”, Forsström päivittää tilanteen nykyisen siitosorin suhteen.