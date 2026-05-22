Petra Ulvi ja Eerika Harala kilpailevat tänään Vincennesissä

European Trotting School Associationiin eli ETSÄ:än kuuluu neljä arvostettua hevosalan opinahjoa: Ranskan AFASEC, Kpedu Kaustinen, Ruotsin Travskolan Wången ja Norjan Norsk Hestesenter. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ravialan opetusta ja osaamista eri maiden välillä, kehittää ja järjestää kansainvälistä toimintaa, edistää opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuutta sekä työssä oppimista ja vahvistaa raviurheilun tunnettuutta ja korostaa lajin kansainvälisyyttä..Vuodesta 2008 lähtien yhdistys on järjestänyt opiskelijoilleen jäsenmaissa kiertävän ETSÄ-ajon. Tänä vuonna lähtö järjestetään Vincennesissä, ja palkintopotti on hulppeat 42 000 euroa. Suomalaisedustajat ovat Kpedu Kaustisen entisiä opiskelijoita..”Etusija on aina sisällä olevilla opiskelijoilla, mutta ikä- ja starttimääräkriteerit täyttäviä opiskelijoita ei ole joka vuosi helppo löytää”, opiston lehtori Kristian Autio perustelee..”Kiva, että entiset opiskelijatkin pääsevät silloin edustamaan. Kauan ei kummankaan tarvinnut miettiä, kun käytännön asiat saatiin selvitettyä.”.Lähtö on rajattu vähintään 18-vuotiaille, 3–80 lähtöä ajaneille ohjastajille..”Vaatimus täysikäisyydestä tulee Ruotsin totolähtöjen säännöistä, ja 80 on enimmäismäärä startteja, jonka oppilaslisenssillä saa Ranskassa ajaa”, Autio selvittää.