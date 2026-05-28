Petri Lahti-Luopa hankki hyväsukuisen suomenhevosvarsan – ”Isähän on vielä arvoitus, mutta emälinja on kova”

Raviurheiluun rajusti satsannut hevosenomistaja Petri Lahti-Luopa on jälleen hankkinut itselleen yhden tulevaisuuden toivon. Tällä kertaa hän solmi kaupat vasta reilun vuoden vanhasta Kidexistä.Orivarsan suku on mielenkiintoinen. Sen emänemä Kössin Virkku on jättänyt huippuperiyttäjäksi osoittautuneen Xenan, jonka jälkeläisiä ovat muun muassa 231 900 euroa ansainnut Vixen, 320 635 euroa tienannut Vixus ja 270 310 euron voittosummaan yltänyt Vixeli.Kössin Virkun jälkeläisiä ovat myös 118 943 euroa tienannut Filho, yli 300 000 euroa tienannut Derby-voittaja Frans, huipputamma Ciiran Tähden jättänyt Ciira ja tietenkin Kidexin emä Kide.Kide ei koskaan aloittanut kilpauraa. Sen toistaiseksi menestynein jälkeläinen on 121 850 euroa tähänastisella urallaan ansainnut Kinderi.Ei siis ihme, että Kidexi kiinnosti etenkin suomenhevosiin mieltynyttä Lahti-Luopaa. Hevosen kasvattaja on Agrohelp Oy & Verri-Palvelut Oy, kasvattajan edustaja on Toini Immonen.”Isähän on vielä arvoitus, mutta emälinja on kova”, Lahti-Luopa lausuu. ”Kasvattaja kauppasi Kidexiä. Kaupat syntyivät ihan kivuttomasti.”Kidexin isä on vuoden 2017 Derby-nelonen Callex, jonka ensimmäinen ikäluokka syntyi vuonna 2022. Callexin jälkeläisistä vain yksi on ehtinyt kilparadoille.”Ensin hevonen menee kesäksi laitumelle. Syksyllä se menee sitten Teemulle (Okkolin) treeniin”, Lahti-Luopa paljastaa.Okkolin ja Lahti-Luopa ovat tehneet menestyksekästä yhteistyötä jo pidemmän aikaa. Viimeisin ilonaihe oli Vilkkeen Villin neljäs peräkkäinen voitto keskiviikkona Vermossa. Samalla ori nousi ainakin toistaiseksi vuoden voitokkaimmaksi suomenhevoseksi. Sillä on kasassa jo seitsemän täysosumaa tältä vuodelta. Lämminverisistä yhtä moneen voittoon ovat yltäneet Harem Queen ja Tearsforfears.Lahti-Luopa omistaa hevosen yhdessä Aku Okkolinin, hevosta valmentaman Teemu Okkolinin veljen, kanssa.”En edes ihan tarkkaan tiedä, kuinka monta omaa tai osaomistamaa hevosta minulla on. Riittävästi niitä ainakin on, sanotaan näin”, Lahti-Luopa nauraa. ”Mielenkiintoisia suomenhevosvarsoja on lähiaikoina tulossa radoille. Jokunen lämminverinenkin minulla on omistuksessa; Caia niistä on parhaiten pärjännyt.”