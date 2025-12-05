Parvelan Retu ja Petri Laine.
Petri Laineen valmentama Parvelan Retu on voittanut 72 startistaan peräti 53 ja tienannut 795 823 euroa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Petri Laine kertoo Parvelan Retun ja Siirin Valtsun kuulumiset – ”Sen kanssa on tullut vähän varovaiseksi”

Parvelan Retun paluuta saadaan odottaa ainakin kevääseen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Petri Laine
Parvelan Retu
Siirin Valtsu

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi