Petri Laine kertoo Parvelan Retun ja Siirin Valtsun kuulumiset – ”Sen kanssa on tullut vähän varovaiseksi”

Oriveden Eräjärvellä hevosiaan valmentavan Petri Laineen vuosi on jälleen ollut menestyksekäs. Meriittilistalle on kirjattu Siirin Toiveen Satakunta-ajon voitto ja Pörnä-Paten ykkössija 3-vuotiaiden Varsakunkussa. Kyseiset kaksi voittoa toivat yhteensä 44 000 euron palkintopotin ja kasvattivat Laineen valmennettavien kauden voittosumman 76 360 euroon.Vuosi olisi voinut olla vieläkin parempi, jos kahden vuoden takainen ravikuningas Parvelan Retu olisi pystynyt kilpailemaan. Nuorempana sensaatiomaisesti 29 peräkkäisen voiton putkeen yltänyttä oria ei ole kuitenkaan nähty radoilla sitten viime vuoden heinäkuun.Hevonen joutui viime vuonna vetäytymään kuninkuuskisasta vasemmassa etujalassa ilmenneen vamman vuoksi. Sen jälkeen iski oikean takajalan hankosidevamma.Viime vuonna Parvelan Retulle kertyi vain kolme starttia. Ori on keskittynyt kilpailemisen sijaan siitospuuhiin, ja hyvin Parvelan Retu onkin siitoksessa aloittanut. Sen ensimmäiseen, vuonna 2021 syntyneeseen ikäluokkaan kuuluvat kaikkien aikojen eniten tienannut 4-vuotias suomenhevonen Retostella ja Pikkuprinssin voittanut Marstio sekä ikäluokkalähdöissä menestymisen myötä yli 52 000 euroa tienannut Rebyytti.Myös 3-vuotiaiden rahatilaston kärkeen Varsakunkun voiton myötä noussut Pörnä-Pate on Parvelan Retun jälkeläinen.”Parvelan Retu on tällä hetkellä kevyessä liikutuksessa. Katsotaan sitten keväällä, missä sen kanssa mennään. Sen kanssa on tullut vähän varovaiseksi, kun tässä on ollut vastoinkäymisiä niin parempi, ettei suunnittele mitään sen kanssa. Jos keväällä kaikki on hyvin, tullaan radoille”, Laine vakuuttaa. ”Onneksi on tuota siitostouhua, niin ori ei joudu olemaan täysin toimettomana.”Laineen toinen avoimen tason suomenhevonen, Siirin Valtsu, on sekin tauolla. Ori kilpaili tänä vuonna 11 kertaa totosijoin 3–1–1. Sen edellinen startti on lokakuulta.”Siirin Valtsulta operoitiin polvikanavat edellisen startin jälkeen. Toivottavasti siitä olisi apua. Se on loppuvuoden ihan kävelykuurilla. Vuodenvaihteen jälkeen ruvetaan liikuttelemaan hevosta enemmän. Senkin kanssa tähtäin on keväässä. Hokkikeleillä ei vielä tulla radoille. Aika näyttää, oliko operaatiosta hyötyä.”.Petri Laine valottaa Parvelan Retun tilannetta – ”Pari kuukautta näytti hyvältä”