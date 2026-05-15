Petri Laineen huippuhevosilla murheita – Parvelan Retulla ei yritetä tänä kesänä radoille

Vuonna 2023 ravikuninkaaksi mykistävällä päätösmatkan esityksellä ravannut Parvelan Retu on kärsinyt parina viime vuotena jalkavaivoista. Hevosta ei ole nähty kohta kahteen vuoteen kilparadoilla. Valmentaja Petri Laine vahvistaa, ettei suureen kansansuosioon noussutta oria nähdä tositoimissa vielä ainakaan kesän aikana.”Retu on hyppyhommissa ja keskittyy niihin tämän kesän. Sillä on ajettu kävelyä jo pari kuukautta sitten. Emme edes yritä radoille kesän aikana. Katsotaan syksyllä sitten, kun hyppykausi on ohi ja palataan treeneissä entiseen päiväjärjestykseen”, Laine sanoo.Parvelan Retu on aloittanut siitoksessa loistavasti. Sillä on toistaiseksi 323 jälkeläistä, joista 52 on ehtinyt radoille. Startteja näille on kertynyt yhteensä 329 ja palkintorahoja 359 608 euroa.Orivedeltä kantautuu huonoja uutisia viime vuonna 3-vuotiaiden Varsakunkun voittoon kautensa päättäneestä Pörnä-Patesta.”Ei siinä sen ihmeempää ole kuin rasitusjuttuja nuorella hevosella. Ei kuitenkaan mitään vakavaa. Vähän rauhallisemmin on jouduttu ottamaan sen kanssa. On hevosesta kiinni, koska päästään takaisin radoille", Laine kertoo.Viime vuonna Satakunta-ajon voittanut Siirin Toive jäi huhtikuussa pois Mikkelin raveista. Myöskään sen kohdalla kauden avausstartti ei ole ajankohtainen.”Siirin Toive on saanut hyvin tammoja, joten keskitytään ainakin alkukesä täysin siitokseen. Viisivuotislähtöjä ei muutenkaan ole hirveästi tarjolla. Viime viikolla oli Varsakunkun karsinta, ja seuraava on vasta kahden kuukauden päästä, että aika pitkiä välejä niissä on.”Laineen joukkueen täydentää Siirin Valtsu. 48 kisastaan 28 voittanut ja 176 530 euroa tienannut ori on kilpaillut viimeksi lokakuussa. Kommenteista päätellen sitäkään on turha odottaa radoille aivan lähiviikkoina.”Siirin Valtsu ei ole sellainen kuin pitäisi. En tiedä, koska sen kanssa tullaan starttiin. Olemme käyneet muutaman kerran radalla, mutta se pitäisi saada paremmaksi. Onhan hevosen kanssa tahkottu jo useampi vuosi”, Laine pyörittelee.Etenkin taitavana suomenhevosvalmentajana tunnettu Laine sai nauttia useamman vuoden raviurheilusta täysin rinnoin, kun suurkilpailuvoittoja tuli ovista ja ikkunoista. Nyt laji on näyttänyt kuitenkin oriveteläiselle treenarille nurjan puolensa, eivätkä tallin hevoset ole kilpailleet tänä vuonna vielä kertaakaan.”Tällaista tämä välillä on. Kai se meni liian hyvin yhdessä vaiheessa”, Laine hymähtää. ”Se on muisteltava hyviä menneitä aikoja tässä kohtaa.”.Petri Laine kertoo Parvelan Retun ja Siirin Valtsun kuulumiset – ”Sen kanssa on tullut vähän varovaiseksi”.Siirin Toive dominoi Satakunta-ajoa – "Siinä on luokkaa aika paljon" .Petri Laineen uusin tähti Pörnä-Pate terästäytyy vasta radalla – ”Se on sellainen velikulta”