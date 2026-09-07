Pia Huusari sai Haminan kaupungin yrittäjäpalkinnon – ”Olen tosi otettu”

Ravitalli Pia Huusari huomioitiin Kotkassa järjestetyssä juhlallisessa Yrittäjägaalassa Haminan kaupungin Vuoden yrittäjä 2026 -palkinnolla. Palkinnon saajan valitsivat yhteistyössä Haminan kaupunki, Haminan Yrittäjät, Kehittyvä Hamina ry sekä Haminan Nuorkauppakamari.”Oikeastaan vasta jälkeenpäin tajusi, miten isosta asiasta tässä on kysymys. Onnitteluja on tullut tosi paljon”, Pia Huusari iloitsee.”Arjessa ei ollut ehtinyt pysähtymään tämän äärelle pidemmäksi aikaa. Haminan kaupungin puolesta soitettiin jo kesällä, mutta asia oli ehtinyt vähän unohtua, kun töitä on riittänyt koko ajan. Olen tosi otettu tästä, sillä yrittäjiä on kuitenkin aika paljon. Raviurheilu on sellainen ala, että se ei ole niin sanotusti välttämätön asia ihmisten jokapäiväisessä elämässä, joten tällainen tunnustus on kyllä hieno. Kai sitä on jotain tehty oikein.”Myös juhlapaikkana toiminut Kotkan Satama-areena saa Huusarilta vuolaat kehut.”Tilahan oli aivan upea, ja järjestelyt toimivat viimeisen päälle. Oli vähän erilainen tilanne, kun on tottunut tallikamppeet päällä touhuamaan päivästä toiseen, ja nyt pääsi vähän panostamaan esimerkiksi pukeutumiseen. Virallisen tilaisuuden jälkeen eri alojen yrittäjät tulivat onnittelemaan ja kyselemään raviurheilusta, sillä monelle asia oli vieras. Samalla pääsi antamaan heille pientä tietoiskuakin meidän lajistamme.”Uusien ihmisten saaminen raviurheilun pariin on yksi alan tärkeimmistä tavoitteista. Tuore Haminan Vuoden yrittäjä antaakin ohjeen jokaiselle lajissa mukana olevalle.”Jokaisen ravi-ihmisen pitäisi tuoda lajin pariin vähintään kaksi täysin ulkopuolista ihmistä. Itse ainakin koen olevani etuoikeutettu, kun saan työskennellä hevosten kanssa. Lajin hienous pitäisi saada välitettyä mahdollisimman monelle”, Huusari päättää..Pia Huusari 60 vuotta – ratsutytöstä tuli raviammattilainen