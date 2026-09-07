Pia Huusari
Pia Huusari palkittiin Yrittäjägaalassa Kotkassa.Kuva: Anu Leppänen
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Pia Huusari sai Haminan kaupungin yrittäjäpalkinnon – ”Olen tosi otettu”

Tunnustus annettiin viime viikon perjantaina Kotkan Satama-areenassa.
Julkaistu
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pia huusari
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