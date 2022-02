Pian Hamina ei ole hevoseton – Katso, mitä kaikkea on luvassa Hevoset Bastionissa -tapahtumassa

Suomenhevosen monipuolisuutta näytöksessä

Kilpailu- ja näytösareenoilla nähdään myös kansallishevonen suomenhevonen, kun Suomenhevosyhdistykset tuottavat näytöksen, joka esittelee, mihin kaikkeen kansallishevonen pystyykään.

Suomenhevosia nähdään myös kilpailuissa, sillä suokeille on luokat sekä este- että kouluratsastuksessa.

"Yksi viikonlopun huippuhetkistä koetaan, kun Suomen vaunuhistoriallisen seuran toteuttama vaunuparaati valloittaa Kadettikoulunkadun. Bastionin ohjelmistoista nostan esille Irlannista kotoisin olevien connemaraponien shown, jossa upeat ponioriit esittäytyvät irlantilaistunnelmissa", Luhtala kertoo tiedotteessa.

Tapahtumassa on myös hevosaiheisia näyttelyitä, kuten Siina Hovin Tulikaviot, Katja Hannulan Rakkauden värit ja Tiia Tiaisen Only the Horses -näyttelyt.

Perheen pienimpiä ei ole unohdettu. Heille on kaiken muun lisäksi viihdykkeinä muun muassa poneja ja keppihevosia.

Hevoset Bastionissa -tapahtuman lipunmyynti käynnistyy maanantaina 14.2. Yleisöllä on vapaa pääsy tapahtuma-alueelle kahtena ensimmäisenä päivänä. Perjantaista sunnuntaihin ohjelma on maksullista.

